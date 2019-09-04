國家民委：廣西等「民族8省區」貧困人口　6年從3000萬降至600萬

全國政協第7次重點關切問題情況通報會周二（3日）在北京舉行。國家民族事務委員會（國家民委）、國務院扶貧辦有關負責人在會上透露，「民族8省區」（廣西、內蒙古、寧夏、新疆、西藏、貴州、雲南和青海）貧困人口從2012年的3121萬人下降到2018年的603萬人，貧困發生率從20.8%下降到4%。

貴州貴陽市花溪區馬鈴鄉，布依族舞龍歡度一年一度的民族傳統節日「六月六」。（視覺中國）

會議主題是「打贏民族地區脱貧攻堅戰」，國家民委負責人介紹，民族地區是國家脱貧攻堅的「主戰場」和「硬骨頭」，十八大以來，中共中央、國務院高度重視民族地區脱貧攻堅工作，幫扶力度之大、投入資金之巨、派出人員之多，前所未有。

上述負責人又指，各族群眾生產生活條件明顯改善，民生問題得到較好解決，各民族「五個認同」顯著增強，為鑄牢中華民族共同體意識打下堅實基礎。

國務院扶貧辦有關負責人介紹，開展脱貧攻堅工作以來，把民族地區作為脱貧攻堅的重點，通過一系列措施，解決了貧困地區「扶持誰、誰來扶、怎麼扶、如何退」的問題，深入落實「十三五」促進民族地區和人口較少民族發展規劃，不斷強化扶貧幫扶舉措，加大支持力度。

（新華社）