四川內江今早「三連震」　震級最強達5.4級　至少1死29傷

四川內江市今早（8日）發生「三連震」。該市威遠縣早上6時42分發生黎克特製 5.4級地震，震源深度10公里。此外，該市資中縣在6時36分發生3級地震，震源深度9公里；該市威遠縣10時36分再發生4.3級地震，震源深度7公里。 據內江市應急管理局統計數據，地震截至今日早上已致1人死亡、29人受傷（其中二人重傷），房屋倒塌17間、輕微受損215間。

內江市全安鎮一處房屋出現垮塌。（中新網）

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受地震影響，一座位於全安鎮的兩層房屋屋頂倒塌，滿地石屎瓦礫。另有一處房屋疑因地震倒塌，磚塊散落一地，現場引來大批民眾圍觀。多班途經成都東站的火車停運或延誤，大批乘客滯留車站。

據內江市應急管理局統計數據，地震截至今日早上已致1人死亡、29人受傷（其中二人重傷），房屋倒塌17間、輕微受損215間。

官方通報指，四川內江威遠縣消防救援大隊已派出救援人員赴震中救援，內江市消防救援支隊救援力量也已集結完畢。地震之後，據網友表示，內江、自貢震感強烈，宜賓、南充、綿陽、資陽、成都、重慶等地震感明顯，網友紛紛稱「直接被搖醒」。

專家：非長寧地震的餘震

近幾個月，四川地區已發生多次5級以上地震。例如6月17日22時55分，宜賓市長寧縣發生6級地震後，不到1小時，附近珙縣就在當晚23時36分發生5.1級地震；6月18日長寧縣又發生5.3級地震；6月22日宜賓市珙縣發生5.4級地震。

中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，此次地震從成因上看，與宜賓長寧6級地震成因相同，均為印度板塊擠壓歐亞板塊，應力場作用下發生地殼運動。但從嚴格意義上講，此次內江地震不能稱為長寧地震的餘震。

而對今年四川地區地震多發的情況，孫士鋐認為，自2008年汶川地震後，四川就處於地震進入活躍期，發生此類震級的地震也較為正常。至於地震為何多集中於四川盆地的東南地帶，孫士鋐表示，這還需對當地地質活動做進一步分析。

（綜合報道）