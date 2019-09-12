趙樂際河北調研：紀檢監察機關要堅持守土有責，強化精準監督

中共中央政治局常委、中央紀委書記趙樂際9日至11日到河北調研。他強調，面對複雜多變的外部環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，紀檢監察機關要守土有責、守土盡責，強化監督、精準監督，做到黨中央重大決策部署到哪裡、監督檢查就跟進到哪裡，為黨和國家各項工作扎實推進提供有力保障。

趙樂際在河北曲陽縣了解脱貧攻堅、基層廉政建設和幹部作風等情況。（新華社）

趙樂際來到雄安新區規劃展示中心，聽取雄安新區整體規劃和紀檢監察工作情況介紹，他指出，雄安新區的規劃、建設、治理，都要把廉潔理念貫穿始終，加強全過程監督，創新監督方式方法，有效防控廉政風險，確保建成陽光工程、廉潔雄安。

在石家莊市鹿泉區違建別墅整治現場，趙樂際指，要嚴格執紀執法，確保整治到位，同時加強警示教育，以案促改，舉一反三，堵塞漏洞。趙樂際來到曲陽縣王家屯村、柳樹溝村和君樂寶乳業集團調研期間，強調要持續整治群眾身邊腐敗和作風問題，持續嚴懲扶貧民生領域腐敗、涉黑腐敗及「保護傘」，強化基層監督、完善制度機制，讓基層幹部明底線、守規矩，廉潔公平地為群眾辦實事辦好事。

在河北省和曲陽縣紀委監委機關，趙樂際調研瞭解紀檢監察工作情況，他指出，要準確把握紀檢監察工作重大方針原則和重點任務舉措，堅持黨對反腐敗工作集中統一領導，堅持以人民為中心根本政治立場，堅持穩中求進工作總基調，要著力建設高素質專業化紀檢監察幹部隊伍，分級分類開展全員培訓，嚴格自我監督，自覺接受監督，對違紀違法行為。

（中紀委國家監察委網站）