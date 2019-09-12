【逃犯條例】何韻詩抵台　將出席「奧斯陸自由論壇」

香港藝人何韻詩今天（12日）凌晨抵達台灣。何韻詩在機場接受自由亞洲電台訪問說：「希望大家支持香港人，支持這個對自由的抗爭。」

何韻詩自香港搭乘國泰航空，12日凌晨抵達台灣，何韻詩身穿黑色T恤，戴黑口罩，圍著深藍色圍巾，在桃園機場受到約20名航警和保全人員高規格嚴密保護，比上週訪問台灣的香港眾志秘書長黃之鋒，在機場受到更大陣仗的維安接待。

何韻詩12日凌晨抵達台灣。（自由亞洲電台）

有記者在機場問何韻詩，17日將到美國國會聽證，有什麼特別要講的？何韻詩稱：「就希望大家支持香港人，對！支持這個對於自由的抗爭，對！謝謝！」

何韻詩今天下午四點將與台灣獨立樂團歌手共同召開記者會，呼籲台灣人在9月29日上街遊行，聲援香港。

何韻詩此行將出席13日紐約人權基金會舉辦的奧斯陸自由論壇。預計和台灣閃靈樂團主唱，剛退出時代力量黨的立法委員林昶佐對談，與會講者還有朝鮮脱北者太永浩、資訊戰爭專家莫莉馬克烏，美國普立茲獎（Pulitzer Prize）的緬甸克欽族記者艾斯特突珊等。

今年奧斯陸自由論壇再度於台北舉行，做為今年奧斯陸自由論壇於挪威首站後的下一站。議題主軸為資訊戰影響民主選舉、網路科技安全，及變性人權議題。

（綜合報道）