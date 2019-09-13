【魏則西事件】父母忍喪子之痛3年　遵遺言生下試管嬰兒重獲一子

距離2016年4月12日「魏則西事件」主角魏則西過世已經過去逾1200天後，內地一間醫療投資公司周四（12日）在官網發布消息稱，魏則西父母通過試管嬰兒技術重獲一子，孩子現已滿百日。 據此前報道，陝西青年魏則西數年前患癌求醫，不幸為百度搜尋推薦排名誤導，購買過時療程，最終延醫不治身亡。此事引發輿論對百度搜索競價排名、武警北京總隊第二醫院及莆田系醫療機構的質疑與聲討。

魏則西父母重獲一子，一家三口其樂融融。（網上圖片）

綜合內媒報道，該醫療投資公司的職員證實，魏則西父母確實是在公司旗下的一個醫療機構做的試管嬰兒，因為涉及隱私，暫時不方便透露具體在哪個醫院。

該職員還稱，目前男嬰已經滿百天，而且身體狀況健康良好。至於為何選在12日發布消息，是考慮到寶寶已滿百天，且中秋節臨近，所以選在這個時候公開。

據此前報道，魏則西生前留下遺言，希望父母通過試管嬰兒再要一個孩子，替自己照顧他們，並給弟弟或妹妹起名叫「魏擇西」，得到父母的同意。2017年，父親魏海全帶妻子做過三次試管嬰兒，但都以失敗告終。

大學生魏則西數年前患癌求醫，不幸為百度搜尋推薦排名誤導，購買過時療程，最終延醫不治身亡。（網上圖片）

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據此前報道，魏則西生前為西安電子科技大學電腦系學生。2014年，魏則西被發現患有晚期滑膜肉瘤。在採取各種化療、放療的方法後，魏則西家庭通過百度推薦的武警北京市總隊第二醫院腫瘤生物中心嘗試所謂的「腫瘤生物免疫療法」（DC-CIK療法），在花費逾人民幣20萬醫藥費後，仍然沒有效果，2016年4月12日，因病身亡。

「魏則西事件」發生後，百度董事長兼行政總裁李彥宏曾發表內部公開信，聲稱公司面臨前所未有的危機，要求公司重新審視商業模式，加強監管。百度內部公告稱百度副總裁王湛因「違反職業道德、損害公司利益」而被百度開除，相信與魏則西事件有關。國家網信辦聯合調查組其後要求百度公司整改，包括全面清理整頓醫療類等的商業推廣服務。

深陷魏則西死亡事件漩渦的武警北京總隊第二醫院。（資料圖片/VCG）

至於魏則西曾前往求診的武警北京總隊第二醫院，國家衛生計生委聯合調查組認為其存在科室違規合作、發布虛假資訊和醫療廣告誤導患者和公眾等問題，相關人員亦遭到問責，該醫院也被整頓。

（綜合報道）