官方點名手機APP違規　雲閃付、陌陌涉「超範圍採集用戶隱私」

具官方背景的「國家計算機病毒中心」昨日（15日）發布《移動APP違法違規問題及治理舉措》，點名多款手機APP（應用程式）和SDK（軟體開發套件）存在各種問題，雲閃付、陌陌等下載量大的APP，亦被指「涉嫌超範圍採集個人隱私」。

下載量較高的MOMO陌陌、今日頭條、京東金融和雲閃付等APP，涉嫌「超範圍採集用戶隱私信息」。（網上圖片）

國家計算機病毒中心提及的六大類問題，包括遠程控制、惡意扣費等惡意行為，以及涉嫌侵犯公民個人隱私、涉嫌超範圍採集公民個人隱私等。

《移動APP違法違規問題及治理舉措》所列名單顯示，下載量較高的MOMO陌陌、今日頭條、京東金融和雲閃付等APP，未按照其私穩聲明申請私穩權限，存在涉嫌「超範圍採集用戶隱私信息」的行為；金山詞霸、騰訊愛玩等，則沒有任何與採集用戶穩私相關的聲明文件。

逾38000款違法有害APP被下架

資料顯示，國家計算機病毒應急處理中心是經公安部推薦，由原國信辦於2001年批復成立的，是中國唯一的負責電腦病毒應急處理的專門機構，主要職責是快速發現和處置電腦病毒疫情與網絡攻擊事件，保衛中國網絡與重要信息系統的安全。

據介紹，2016年至今，國家計算機病毒中心針對國內外的400多個應用發布渠道，承擔對全國移動APP「07×24小時」安全監測處置工作，共檢視移動應用APP總數量694萬款，安全檢測APP 30515款，檢測出惡意樣本8000餘款。

中心亦對全國APP分發平台開展技術監測。截至目前，累計發現並通報下架38434款違法有害移動APP，涉及300家移動分發平台。

（央視）