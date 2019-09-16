國家網絡安全宣傳週　習近平作重要指示

2019年國家網絡安全宣傳週開幕式今天（16日）在天津舉行。中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明在開幕式上宣讀習近平的重要指示並講話。 習近平指示國家網絡安全工作要保障個人信息安全，維護公民在網絡空間的合法權益。

中宣部部長黃坤明在開幕式上宣讀習近平的重要指示並講話。（視覺中國）

習近平對國家網絡安全宣傳週作出重要指示強調，舉辦網絡安全宣傳週、提升全民網絡安全意識和技能，是國家網絡安全工作的重要內容。國家網絡安全工作要堅持網絡安全為人民、網絡安全靠人民，保障個人信息安全，維護公民在網絡空間的合法權益。要堅持網絡安全教育、技術、產業融合發展，形成人才培養、技術創新、產業發展的良性生態。要堅持促進發展和依法管理相統一，既大力培育人工智能、物聯網、下一代通信網絡等新技術新應用，又積極利用法律法規和標準規範引導新技術應用。要堅持安全可控和開放創新並重，立足於開放環境維護網絡安全，加強國際交流合作，提升廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感。

黃坤明在開幕式上表示，要學習習近平指示，把握信息化發展大勢，積極應對網絡安全挑戰。

2019年9月15日，天津舉行2019年網絡安全博覽會。（視覺中國）

國家網絡安全宣傳週從2014年開始每年舉辦一屆。本屆宣傳週以「網絡安全為人民，網絡安全靠人民」為主題，9月16日至22日期間將舉辦網絡安全博覽會、網絡安全技術高峰論壇、網絡安全主題日等活動。

官媒指出，中共十八大以來，高度重視網絡安全工作，形成了習近平總書記關於網絡強國的重要思想，習近平對此有很多重要論述：

2014年2月，習近平說，沒有網絡安全就沒有國家安全，沒有信息化就沒有現代化。

2015年12月，習近平說，維護網絡安全不應有雙重標準，不能一個國家安全而其他國家不安全，一部分國家安全而另一部分國家不安全，更不能以犧牲別國安全謀求自身所謂絕對安全。

2016年4月，習近平說，網絡空間烏煙瘴氣、生態惡化，不符合民眾利益。誰都不願生活在一個充斥着虛假、詐騙、攻擊、謾罵、恐怖、色情、暴力的空間。

當時習近平還說，互聯網核心技術是中國最大的「命門」，核心技術受制於人是中國最大的隱患。