【哪吒之魔童降世】票房突破49億　片方宣布放映期再延長至10月底

電影《哪吒之魔童降世》上映後票房成績亮眼，超過《流浪地球》的46.55億，位列中國影史票房第二位。該電影官方微博今天（17日）宣布，該片將第二次延長放映期，將上映至10月26日。 據燈塔專業版數據，截至9月17日15時，《哪吒之魔童降世》已上映54天，票房達到49.04億（人民幣，下同），而史上第一名的《戰狼2》票房為56.85億。

片商宣布再度延長放映期。（網上圖片）

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微博「@電影哪吒之魔童降世」發布的片方公文顯示，該片原計劃自7月26日上映至8月26日，此前已延期1個月，此次是第二度延長1個月放映期，將上映至10月26日。官方微博還寫道：「腳踏星河，目指遠方，繼續美好的追逐。感謝每一份沉甸甸的喜愛，吒兒只願能陪大家更久一點！」

據悉，《哪吒之魔童降世》由餃子執導和編劇，可可豆動畫、北京光線影業、十月文化傳媒等公司聯合出品發行，改編自中國神話故事，講述神話人物「哪吒」的成長經歷故事，雖「生而為魔」卻「逆天而行鬥到底」。而電影亦已大幅超越迪士尼作品《優獸大都會》（Zootopia）所創下的15.3億元票房，成為內地動畫電影票房冠軍。

（綜合報道）