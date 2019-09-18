副外長樂玉成稱中國對全球治理有三大貢獻：智慧、力量和信心

中國外交部副部長樂玉成就中國外交70年的發展與成就接受傳媒訪問。他表示，中國當下對全球治理有三大貢獻，貢獻智慧、貢獻力量和貢獻信心。

樂玉成稱，習近平提出的新發展觀、新安全觀、正確義利觀、全球治理觀等，都是對全球治理的重大理論貢獻。（資料圖片）

在「貢獻智慧」方面，樂玉成稱，習近平提出的新發展觀、新安全觀、正確義利觀、全球治理觀等，都是對全球治理的重大理論貢獻。特別是他著眼人類向何處去、地球村如何建設等重大命題，提出推動構建人類命運共同體理念，牢牢佔據國際道義制高點，為人類發展指明瞭方向，多次被寫入聯合國決議等一系列國際文件中。

至於「貢獻力量」，樂玉成稱，中國參與全球治理，不是說出來的，而是幹出來的。比如，2014年西非爆發伊波拉疫情後，中國實施大規模的人道主義援助行動，在大國中第一個派包機向疫區運送援助物資，王毅外長還親赴疫區考察。此外，中國已經是聯合國第二大會費國和維和攤款國，也是安理會常任理事國中派出維和人員最多的國家。

他又稱，中國推動氣候變化《巴黎協定》生效落實、斡旋朝核、伊朗核等國際地區熱點問題、提供國際公共產品等方面都承擔了大國的責任。

中國外交部副部長樂玉成。（資料圖片）

談及「貢獻信心」，樂玉成說，「信心比金子還珍貴」，特別是當前世界正處於多事之秋，全球化逆流湧動，世界經濟下行壓力增大，各國都憂心忡忡，亟需信心支持。中國堅定不移推進改革開放，支持多邊主義和自由貿易，「為世界變局亂局注入了確定性，為國際體系和秩序變革增添了建設性。」

（澎湃新聞）