【雄安新區】北京大學將牽頭籌建雄安大學相關學院

在中央多名大員先後到河北雄安新區「督戰」後，雄安近期加快了規劃建設進度。北京大學日前宣布，將牽頭籌建雄安大學相關學院。

據《北京日報》9月17日報道，雄安大學相關學院籌建工作推進會日前在北京大學舉行。會上透露，雄安大學相關學院將由北京大學牽頭籌建。

雄安新區近期加快了建設規劃速度。（資料圖片/視覺中國）

該學院將建設成為雄安新區乃至京津冀地區中小學教師隊伍建設發展的培育基地和中國教師教育改革的實驗區。

以新機制、新模式建設世界一流的雄安大學是貫徹落實黨中央決策部署，推進雄安新區建設的重要舉措。

今年9月5日，中國教育部教師司副司長黃偉副帶隊與教育部規劃司院校設置處處長於洋、北京大學社會科學學部副主任文東茅等一行來到河北省雄安新區，實地考察了雄安新區建設規劃、雄安大學擬建校址等。教育部教師司第二天的新聞稿透露，將於近期部署推進雄安大學有關學院建設工作，儘快組建籌建團隊、研製建設規劃和實施方案。

9月6日，雄安集團投標邀請書顯示，雄安大學規劃用地位於雄安新區啟動區東北部。

9月12日，雄安大學相關學院籌建工作推進會就在北大召開。會上，北大校長助理張平文張平文簡要介紹了北京大學牽頭籌建雄安大學相關情況，北京大學社會科學學部副主任文東茅詳細介紹了相關學院籌建的有關設想。

據悉，中國教育部相關司局、河北省教育廳、雄安新區管委會及北京大學將聯合成立籌建工作領導小組，同時成立雄安大學相關學院籌建工作組和籌建工作專家指導委員會。

早在2017年5月11日，時任北京大學黨委書記郝平（現為北大校長）率團訪問河北，當時，河北省相關領導會見了郝平一行，就加強校省戰略合作進行了交流。

郝平當時建議雙方在五個方面開展合作：一是發揮北京大學醫療資源優勢；二是在雄安新區建立北京大學光華管理學院高端培訓中心；三是北京大學經濟學院與國家有關部門合作建立PPP中心；四是在教育部的統一部署下，北京大學與兄弟高校一道，支持雄安新區高等教育發展；五是進一步加強雙方人才合作。

其後，北大光華管理學院也發佈「官宣」，透露北大光華將在雄安新區建立分院。