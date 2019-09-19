【中美角力】無視政府警告　美軍購買大疆無人機裝配「海豹」突擊隊

美國國防部2018年出於網絡安全考慮，禁止軍方使用中國製造的無人機，但數月後美國空軍和海軍卻繼續為精鋭部隊購入中國大疆無人機。

據美國之音9月19日報道，雖然美國國防部明令禁止，但據2018年8月和11月完成的採購單顯示，美國海軍和空軍分別花費近19萬美元和近5萬美元，購買大疆製造的無人機。

其中空軍購買了35架大疆「御」Mavic Pro鉑金版無人機，海軍購買了數目不詳的大疆「悟」Inspire系統無人機。

在美軍此前的訓練中曾出現疑似中國無人機的身影。（環球網）

消息人士稱，這些無人機似乎被用於軍方一些最為敏感和保密的作戰部門，包括空軍唯一的特種戰術聯隊和海軍「海豹」突擊隊。

此外，美國官方另一份備忘錄顯示，2019年6月，五角大樓曾批准購買大疆無人機，用於「訓練行動」。報道稱，美國軍方承認「中國製造的技術帶來安全隱患」，但聲稱軍方已開發出解決辦法。

一些美國政府和國會人士對軍方舉動感到擔憂。2018年5月，時任美國國防部副部長的帕特·沙納漢（Patrick Shanahan）簽署備忘錄，以網絡安全漏洞為由，禁止軍方購買和使用所有商業市場現成的無人機。據稱，這是因為美國陸軍、國土安全部和國會議員曾警告說，無人機市場的領軍者大疆創新（DJI）有可能幫助中國政府刺探美國情報。

大疆無人機的技術得到外界普遍認可。（VCG）

2019年5月，大疆針對美國的所謂「安全質疑」回應說：大疆一直以來高度重視信息安全問題，我們技術的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。當用戶使用大疆的無人機或其他技術產品時，所生產、存儲和傳輸的數據都完全由用戶掌握。

比利時「航空防禦」網站認為，大疆無人機已經打破美國對無人機技術和市場的壟斷，儘管美國政府和軍方指責其存在「間諜嫌疑」，但這些指責根本無法得到證實。

此外，亦有業內人士分析稱，美國軍方大舉購買大疆無人機的行為，已經說明，中國產無人機的技術優勢獲得了肯定。

除軍方外，美國約千個公共安全部門仍使用大疆無人機。過去兩年，美國消防局就在200多次部署中使用了大疆無人機。大疆公共安全統籌部門負責人此前表示，大約有1,000個美國公共安全部門使用大疆無人機，用作應對加州野火等災難的培訓和準備。