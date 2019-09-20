在囚維族學者伊力哈木再獲提名「薩哈羅夫思想自由獎」

在2014年被控以分裂國家罪判處終身監禁的新疆維族學者伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti），繼2016年首次獲提名「薩哈羅夫思想自由獎（Sakharov Prize for Freedom of Thought）」後，再獲逾40位歐盟議員和「歐洲復興」黨團提名競逐該獎項。

歐洲議會七個黨團之一、前身為歐洲自由民主聯盟黨團的「歐洲復興」（Renew Europe）發布聲明指出，作為一名為人權和中國基本自由毫無畏懼的發聲者，伊力哈木充分符合薩哈羅夫獎的精神。

薩哈羅夫為前蘇聯物理學家，也被稱為蘇聯氫彈之父。他因為反對核擴散、抗議蘇聯入侵阿富汗以及參與人權活動而被當局流放，但也因此獲得諾貝爾和平獎。

薩哈羅夫1989年去世後。為了紀念他，歐洲議會將歐洲最高人權獎命名為「薩哈羅夫獎」。

2014年9月伊力哈木因「分裂國家罪」，被判處無期徒刑。（網上圖片）

伊力哈木原為中央民族大學副教授，2014年7月30日，烏魯木齊市人民檢察院以「分裂國家罪」的罪名對伊力哈木提起公訴。

他被指控與境外「東突」勢力勾結，利用互聯網鼓吹「新疆獨立」，利用講堂煽動暴力、「推翻政府」、從事分裂活動，法庭還公開了他涉嫌煽動暴力的講課錄像。

2014年9月23日，伊力哈木·土赫提「分裂國家」案一審宣判，新疆烏魯木齊法院對其判處無期徒刑。他其後上訴但被駁回。

2014年他獲得了芭芭拉·戈德史密斯自由寫作獎，2016年獲得薩哈羅夫思想自由獎提名。同年10月獲得馬丁·恩納爾斯人權捍衛者獎。2019年美國十幾位議員提名他競逐諾貝爾和平獎。今年8月26日，伊力哈木被歐洲人權機構歐洲理事大會，提名為2019年度「哈維爾人權獎」的候選人。

針對伊力哈木獲得國際諸多人權獎項的事件，官媒《環球時報》曾刊文稱，西方社會「專挑中國『蹲監獄的』」頒獎，「找中國麻煩」。

中國外交部也曾回應稱，伊力哈木公開將「恐怖極端分子」稱為英雄，已被中國司法機關判處「分裂國家罪」，與人權毫無關係。