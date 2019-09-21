杭州擬推「新製造業計劃」　「政府事務代表」派駐阿里巴巴等企業

浙江杭州日前舉行一場動員大會，會上發布「新製造業計劃」，被指是杭州製造業的新藍圖。 當中有提到，「為打造良好的製造業發展環境」，阿里巴巴、吉利控股、娃哈哈等第一批100間重點企業，將會有杭州市政府抽調的100名機關幹部進駐，是為「政府事務代表」。

「新製造業計劃」的動員大會。（浙江在線）

當地傳媒報道，今年上半年，杭州規模以上工業實現增加值達1651億元（人民幣．下同），增長3.9%，數碼經濟的增加值增長更高，達12.5%，後者較前者高出8.6%。數瑪經濟已成為引領杭州經濟發展的「頭號引擎」，工業落後則是制約發展的「最大短板」。

據該份《關於實施「新製造業計劃」推進高質量發展的若干意見（徵求意見稿）》，杭州未來將重點培育引進生物醫藥、集成電路、新能源新材料、高端裝備等戰略性新興產業，改造提升機械、化纖、化工、橡膠、紡織、服裝等傳統製造業，保護傳承絲綢、茶葉、工藝美術、中藥等經典產業，全面整治「低散亂」企業和淘汰落後產能。

「新製造業計劃」除了會營造氛圍，提振企業信心，每年召開製造業發展大會，以及在用地、金融、人才、用能等方面給予製造業企業政策與資金支持外，同時亦提出一個「創新舉措」，就是派駐「政府事務代表」。

杭州市政府將抽調100名機關幹部，進駐阿里巴巴、吉利控股、娃哈哈等第一批100間重點企業，聲稱目的是要為企業協調解決各類政府事務、展開資訊溝通交流、政策解答和項目落地推進提供等全方位的保障。

（浙江在線）