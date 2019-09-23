王岐山與所羅門外長會面：所政府承認一中原則體現戰略眼光

9月中國外交部網站今天（23日）發佈消息指，國家副主席王岐山在中南海會見所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）。 王岐山表示，在中華人民共和國成立70周年到來之際，中所兩國建立正式外交關係，意義重大。

9月21日，國務委員兼外交部長王毅在北京與所羅門群島外長馬內萊簽署了兩國建交聯合公報。（新華社）

王岐山指出，所羅門群島政府承認一個中國原則，是順應世界歷史潮流的正確決斷，體現了戰略眼光和政治魄力。所羅門群島是南太重要海洋島嶼國家，在中所外交關係保障下，雙方政治、經濟、社會、文化和生態文明等各領域合作將全面展開，為兩國人民帶來實實在在的利益。

馬內萊則表示，所中建交為兩國關係全面發展鋪平了道路，所方將恪守一個中國原則，支持「一帶一路」建設，開創所中關係新局面。

據悉，南太平洋島國所羅門群島9月16日召開內閣會議，投票決定中斷與台灣的外交關係，與中國大陸建交。其實，所羅門群島與台「斷交」並不突然，自2019年4月大選後，便有消息傳出，連任總理的蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）將檢討對台「邦交」列為「百日行動計劃」的一部分。

9月21日，中國國務委員兼外交部長王毅與馬內萊舉行會談後，兩國外長簽署了《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。自公報簽署之日起，兩國相互承認並建立大使級外交關係。

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）曾經訪台與蔡英文會面。（資料圖片）

不過，在中所建交的前一天，所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞在當地媒體《所羅門時報》發表長篇聲明強調，過去數個月內，圍繞是否與中國大陸建交的評估與決策，所羅門群島政府是以「比任何其他國家都更具透明度的方式」進行的。

蘇嘉瓦瑞稱，台灣將於2020年1月舉行選舉，交替執政的兩個政黨反映了兩種不同的大陸政策。「如果台灣某天通過民主的方式決定與中國大陸統一，所羅門群島應當做出符合自身長期發展利益的決定，以此規避兩岸統一可能帶來的不確定性。」

他說，所羅門群島應當選擇「在國際社會上有能力幫助我們實現國家利益的發展夥伴」。

索加瓦雷還稱，是台當局先與所羅門群島斷交的，「（所方）還未公布官方決定，台灣就宣布了，他們迅速撤出所羅門群島，甚至來不及安排一個正式的告別儀節。」

值得一提的是，所羅門與台灣斷交後，太平洋國家基里巴斯於9月20日也宣布與台灣斷交。至此，台灣還剩15個邦交國。