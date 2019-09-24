內地3大電訊商：將提供軍人軍屬、退役軍人專屬通訊計劃

近來內地出台多項利好退役軍人措施及政策，如提高撫卹標準、招收退役軍人國企就業等。而電信企業方面亦有動作，據中新社消息，退役軍人事務部與內地3大電訊商中國電信、中國移動、中國聯通今天（24日）上午舉行擁軍優屬合作協議簽約儀式，3大電訊商在會上承諾，將為軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象提供專屬通訊計劃。

3大電訊商還將在門市設立專門窗口，在明顯位置張貼軍人、退役軍人優先標識。（資料圖／VCG）

上述3間電訊商在簽約儀式上承諾，將為上述優撫對象設計專屬的個性化通訊服務產品，提供優先、優質、優惠的服務；視情在八一建軍節、元旦、春節等重要節日向優撫對象開展流量贈送或電話費減免等活動。

此外，3大電訊商還將在門市設立專門窗口，在明顯位置張貼軍人、退役軍人優先標識，對持有軍官證、士兵證、退役證、優待證等有效證件的優撫對象開通綠色通道，提供優先服務，還將為在協議框架內開展擁軍優撫活動提供必要的人力等支持。

退役軍人事務部部長孫紹騁指出，做好新時代退役軍人工作，需要全社會的廣泛支持。此次電訊商積極參與擁軍優撫工作，關心關愛退役軍人，不僅會在廣大退役軍人中產生良好的反響，在全社會也會產生廣泛的影響和引領示範作用。

據悉，此次合作協議的簽署，是繼今年3月，退役軍人事務部與銀行系統簽署擁軍優撫合作協議後的新嘗試。孫紹騁表示，今後還將在更多領域拓展社會化擁軍優撫工作，在全社會形成「讓軍人成為全社會尊崇的職業」的鮮明導向。

（中新社）