台灣外交官入聯合國參會　大陸外交部：偷偷摸摸、貽笑大方

台灣駐紐約辦事處長徐儷文獲美方邀請進入聯合國，參與宗教自由會議，行政院長蘇貞昌稱此為「外交突破」。 大陸外交部發言人耿爽今天（27日）表示，這只是美國借聯合國場地舉行的一場邊會，並非聯合國的會議，他還批評「台方人員以偷偷摸摸的方式混入聯合國」、「這種小動作很不光彩，貽笑大方」。

美國總統特朗普23日在紐約聯合國總部就宗教自由發表演講，台灣駐紐約辦事處長徐儷文（後排右1，紅框處）獲邀出席。（中央社）

中國大陸外交部發言人耿爽今天（27日）主持例行記者會。有記者提問，據台媒報道，台灣駐紐約辦事機構人員日前進入聯合國總部參加了美國舉行的宗教問題相關會議，並稱是「外交突破」。

對此，耿爽回應稱，「你提到的這場會議，是美國借聯合國場地舉行的一場邊會，根本不是聯合國的會議。台方人員以偷偷摸摸的方式混入聯合國，自損人格，還渲染說這是所謂的「外交突破」，這種小動作很不光彩，貽笑大方。」

耿爽表示，聯合國方面多次重申，堅持按照聯大第2758號決議處理台灣問題，廣大聯合國會員國也堅持一個中國原則。台灣當局的圖謀不會得逞。

一直以來，台灣在國際場合屢屢碰壁。（多維記者：瞿澄／攝）

據悉，美國總統特朗普（Donald Trump） 9月23日在紐約參加聯合國大會期間主持了一個有關宗教自由的會議，保證美國將永遠為世界各地的宗教迫害受害者發聲。

其中，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、美國副總統彭斯（Mike Pence）、美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人出席了這場由特朗普主持的短暫的會議。

另外，台灣駐紐約辦事處長徐儷文也受邀出席，其座位與美國官員僅有兩排的距離。

美國總統特朗普23日在聯合國就宗教自由發表演說，台灣駐紐約辦事處長徐儷文獲邀出席。（中央社）

有分析稱，台灣不久前才在一週內連斷兩個南太友邦──所羅門群島與基里巴斯，台灣在外交戰場上接連退敗，美國此舉正值中美新一輪談判前，目的顯而易見。

不過，徐儷文平常工作除包括台灣對聯合國的宣傳，還要處理近來越來越棘手的紐約聯合國總部警衛把台灣人擋在門外問題。過去聯合國所有官方活動均把台灣排除在外，台灣只能在聯合國大會期間辦理「場外活動」。

此外，針對徐儷文「獲邀」出席特朗普在聯合國舉行的活動，台灣外交部強調台灣積極投入宗教自由工作，已獲得世界民主國家肯定，並未言明相關細節。