【雙邊警務合作】中柬成立執法合作協調辦公室　全力打擊網絡賭博

中國公安部宣布，中柬執法合作協調辦公室周五（27日）下午在柬埔寨首都金邊正式成立，是中國警方在全球設立的首個雙邊警務合作中心，將有力提升中柬兩國執法合作效率，提高共同打擊跨國犯罪水平。

據了解，中柬兩國最高領導人在1月已共同確定今年是中柬執法合作年，中柬執法合作協調辦公室的成立，是推進中柬執法合作年一大重要舉措。根據今年9月初柬埔寨警察總監奈薩文出訪中國並簽署的諒解備忘錄，雙方執法部門將各選派數名工作人員和警務專家聯合辦公。

雙方代表上月已有會面，並同意成立中柬執法合作協調辦公室。（網上圖片）

中方介紹，辦公室將嚴打電訊詐騙、勒索綁架、經濟犯罪等突出犯罪，全力推進「平安西港」建設，助推柬埔寨警方提升執法能力，推動兩國執法部門開展更廣闊、深入，以及更高水平的合作，打造雙邊警務合作的範例。

柬埔寨方面亦指表示，柬埔寨警察總署全力支持執法合作辦公室工作，十分歡迎中國警務專家和技術人員前來交流合作，相信辦公室不僅有力推動雙方在打擊跨國犯罪的合作，也有利於增強柬埔寨執法能力、提升柬埔寨治安水平。

辦公室現階段的首要任務是經柬埔寨首相洪森簽署政府令的全面禁止網絡賭博，進一步加強雙方的交流合作，在已有打擊成果基礎乘勝追擊，徹底清除盤踞在柬埔寨的非法網絡賭博集團。

（中國公安部）