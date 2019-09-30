【國慶70周年‧01直播】烈士紀念日　習近平出席敬獻花籃儀式

今年（2019年）是中華人民共和國成立70周年。今日（9月30日）是國家設立的「烈士紀念日」，向人民英雄敬獻花籃儀式上午在北京天安門廣場舉行，習近平等黨和國家領導人與各界代表一同出席，敬獻花籃。 《香港01》全程直播烈士紀念日敬獻花籃儀式。

儀式於上午10時舉行，習近平等黨和國家領導人出席。（01直播）

【10:05】北京市委書記蔡奇宣布儀式開始並奏國歌。之後，在場人士為烈士默哀。

【10:00】儀式於上午10時舉行，習近平、李克強等黨和國家領導人出席。

據官方《新華社》報道，習近平等黨和國家領導人在儀式開始前來到毛主席紀念堂，向毛澤東坐像三鞠躬，並瞻仰毛澤東的遺容。​​​​

2014年8月31日，第十二屆全國人大常委會第十次會議通過《全國人民代表大會常務委員會關於設立烈士紀念日的決定》，將9月30日設立為烈士紀念日。每年9月30日國家舉行紀念烈士活動。（01直播）

2014年設立 每年舉行紀念烈士活動

2014年8月31日，第十二屆全國人大常委會第十次會議通過《全國人民代表大會常務委員會關於設立烈士紀念日的決定》（下簡稱《決定》），規定每年9月30日，即「人民英雄紀念碑奠基日」為「烈士紀念日」，並且規定每年9月30日國家舉行紀念烈士活動。今年是《決定》通過後，第6個烈士紀念日。

《決定》提到，近代以來，為爭取民族獨立和人民自由幸福，為國家繁榮富強，無數的英雄獻出了生命，烈士的功勳彪炳史冊，烈士的精神永垂不朽。「為了弘揚烈士精神，緬懷烈士功績，培養公民的愛國主義、集體主義精神和社會主義道德風尚，培育和踐行社會主義核心價值觀，增強中華民族的凝聚力，激發實現中華民族偉大復興中國夢的強大精神力量......決定將9月30日設立為烈士紀念日。」

此後，中共中央辦公辦、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳下發《關於做好烈士紀念日紀念活動的通知》，當中提到，各地區各部門各單位要精心組織安排烈士紀念日各項紀念活動，一是舉行公祭烈士活動，二是要向烈士墓敬獻鮮花，三是開展網上紀念烈士活動，四要關懷慰問烈士遺屬。