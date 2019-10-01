【10.1國慶．直播】新中國成立70周年慶祝大會和閱兵在北京舉行　

今日（10月1日）是中華人民共和國成立70周年，北京天安門早上10時舉行慶祝大會，包括閱兵儀式和群眾遊行等，國家主席習近平等黨和國家領導人出席。習近平在天安門城樓上發表重要講話後開始閱兵儀式。閱兵活動歷時約80分鐘。

閱兵儀式開始。（香港01直播截圖）

【10:20】

習近平乘坐檢閱車，經過金水橋，駛上長安街。閱兵總指揮報告受閱部隊列隊完畢，習近平下達檢閱開始的命令。

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習近平在天安門城樓發表講話。（香港01直播截圖）

【10:12】

習近平：前進征程上，我們要堅持中國共產黨領導，堅持人民主體地位，堅持中國特色社會主義道路，全面貫徹執行黨的基本理論、基本路線、基本方略，不斷滿足人民對美好生活的嚮往，不斷創造新的歷史偉業。

前進征程上，我們要堅持「和平統一、一國兩制」的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。

前進征程上，我們要堅持和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，繼續同世界各國人民一道推動共建人類命運共同體。中國人民解放軍和人民武裝警察部隊要永葆人民軍隊性質、宗旨、本色，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護世界和平。

【10:10】

習近平：在這裡，我代表黨中央、全國人大、國務院、全國政協和中央軍委，向一切為民族獨立和人民解放、國家富強和人民幸福建立了不朽功勳的革命先輩和烈士們，表示深切的懷念！向全國各族人民和海內外愛國同胞，致以熱烈的祝賀！向關心和支持中國發展的各國朋友，表示衷心的感謝！

70年前的今天，毛澤東同志在這裡向世界莊嚴宣告了中華人民共和國的成立，中國人民從此站起來了。這一偉大事件，徹底改變了近代以後100多年中國積貧積弱、受人欺凌的悲慘命運，中華民族走上了實現偉大復興的壯闊道路。70年來，全國各族人民同心同德、艱苦奮鬥，取得了令世界刮目相看的偉大成就。今天，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。

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新中國成立70周年慶祝大會在北京舉行。（香港01直播截圖）

本次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台（套），是近幾次閱兵中規模最大的一次。其中，方隊涵蓋海陸空及火箭軍等所有軍種，同時亦包括維和部隊等特殊部隊。

今年的國慶閲兵是近幾次閲兵中規模最大的一次，圖為受閲官兵在閲兵訓練場進行訓練。（新華社）

海陸空等3軍、火箭軍和戰略支援部隊的部分新型武器裝備也將接受檢閱，集中展示70年來國防科技工業發展水平和軍隊建設變化。對於外界關注，射程或可覆蓋美國的「東風-41洲際彈道飛彈」會否亮相？閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任譚民早前曾表示，相信不會讓大家失望。

據悉，東風-41洲際彈道導彈有「國之重器」、「制美利器」之稱，但多年來一直久聞其名不見其人。除了東風-41，美國傳媒亦猜測，今次中國國慶閱兵或會展示傳聞中的「東風-17」高超音速導彈。高超音速（hypersonic）指的是音速5倍或以上速度，高超音速導彈屬全新概念武器，現有反導系統理論上都無法攔截。