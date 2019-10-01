【10.1國慶】習近平檢閱部隊　東風-41型導彈首次亮相

今日（10月1日）是中華人民共和國成立70周年，北京天安門早上10時舉行慶祝大會，包括閱兵儀式和群眾遊行等，國家主席習近平等國家領導人出席。習近平在天安門城樓上發表講話後開始閱兵儀式。這也是習近平任內首次的國慶閱兵。 中國現役導彈武器裝備中射程最遠的一個型號「東風-41」洲際導彈亮相國慶閱兵。

香港主題彩車。（香港01直播截圖）

+ 8 + 7 + 6

【12:20】

彩車遊行開始。

約10萬名群眾參與天安門遊行活動。（香港01直播截圖）

+ 18 + 17 + 16

【11:40】

群眾遊行開始。約10萬名群眾及70組彩車參與，群眾中包括有400多名港澳台、海外僑胞和外國遊人。遊行主體部分分為「建國創業」「改革開放」「偉大復興」三個篇章。

殲擊機梯隊亮相。（香港01直播截圖）

【11:30】

3架轟—6N、6架轟—6K，分為3個3機楔隊。第一次亮相的轟—6N為國產新型遠程戰略轟炸機，可以進行空中受油。兩型轟炸機能夠實施遠程奔襲、大區域巡航、防區外打擊。

東風-41洲際導彈。（香港01直播截圖）

+ 10 + 9 + 8

【11：20】

戰略打擊裝備接受檢閱。

裝備方隊接受檢閱。（香港01直播截圖）

+ 7 + 6 + 5

【11:00】

32個裝備方隊接受檢閱，40%為首次亮相。包括陸上作戰、海上作戰、防空反導、信息作戰、無人作戰、後裝保障、戰略打擊7個模塊，按照聯合作戰編成接受檢閱。今天受閱的裝備全部為中國製造。

閱兵分列式開始。（香港01直播截圖）

+ 5 + 4 + 3

【10:45】

受閱部隊由15個徒步方隊、32個裝備方隊、12個空中梯隊組成。

【10:44】

閱兵分列式開始，空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊將依次通過天安門廣場。

東風-41洲際導彈亮相國慶閱兵。（香港01直播截圖）

閱兵式開始。（香港01直播截圖）

【10:20】

習近平乘坐檢閱車，經過金水橋，駛上長安街。閱兵總指揮報告受閱部隊列隊完畢，習近平下達檢閱開始的命令，驅車到黨旗、國旗、軍旗三面旗幟前停車肅立，向旗幟行注目禮。隨後，他乘車沿著寬闊的長安街檢閱部隊。

+ 7 + 6 + 5

習近平在天安門城樓發表講話。（香港01直播截圖）

【10:12】

習近平：前進征程上，我們要堅持中國共產黨領導，堅持人民主體地位，堅持中國特色社會主義道路，全面貫徹執行黨的基本理論、基本路線、基本方略，不斷滿足人民對美好生活的嚮往，不斷創造新的歷史偉業。

前進征程上，我們要堅持「和平統一、一國兩制」的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。

前進征程上，我們要堅持和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，繼續同世界各國人民一道推動共建人類命運共同體。中國人民解放軍和人民武裝警察部隊要永葆人民軍隊性質、宗旨、本色，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護世界和平。

【10:10】

習近平：在這裡，我代表黨中央、全國人大、國務院、全國政協和中央軍委，向一切為民族獨立和人民解放、國家富強和人民幸福建立了不朽功勳的革命先輩和烈士們，表示深切的懷念！向全國各族人民和海內外愛國同胞，致以熱烈的祝賀！向關心和支持中國發展的各國朋友，表示衷心的感謝！

70年前的今天，毛澤東同志在這裡向世界莊嚴宣告了中華人民共和國的成立，中國人民從此站起來了。這一偉大事件，徹底改變了近代以後100多年中國積貧積弱、受人欺凌的悲慘命運，中華民族走上了實現偉大復興的壯闊道路。70年來，全國各族人民同心同德、艱苦奮鬥，取得了令世界刮目相看的偉大成就。今天，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。

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新中國成立70周年慶祝大會在北京舉行。（香港01直播截圖）

本次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台（套），是近幾次閱兵中規模最大的一次。其中，方隊涵蓋海陸空及火箭軍等所有軍種，同時亦包括維和部隊等特殊部隊。