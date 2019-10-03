【10.1遊行】駐英大使劉曉明：香港警察使用真槍實彈因生命受威脅

十一國慶多區爆發示威衝突。期間有3名警員共開6發實彈，一名中五示威者被實彈射中左邊胸口，情況一度危殆，送院醫療後情況穩定。 針對事件，中國駐英大使劉曉明星期二（1日）接受英國天空新聞台（Sky News）時表示，示威暴力衝突事件責任在示威者身上，警察使用真槍實彈，因為他們的生命受到威脅。

10月1日，荃灣大河道有示威者中實彈倒地，大量出血，後來證實該傷者為中五學生。（資料圖片／梁煥敏攝）

劉曉明認為，應該將和平示威者和暴徒區別，暴徒的暴力行徑需要強烈譴責，而香港的暴力活動已持續數月，挑戰「一國兩制」底線、挑戰法治。

對於有示威者被警員近距離射中，劉曉明稱，香港的情況根本不是鎮壓，當時受槍擊的示威者，正用鐵棒攻擊警員，警察使用真槍實彈，因為他們的生命受到威脅。他又反問英國警察會如何應對這種暴力事件，而主持人則回答英國大多數警察沒有持槍。劉曉明則指「我不這樣認為」，重申應該譴責這些暴力。

籲市民應給予港府機會

被問到香港示威若持續，而雙方暴力再升級，當局會否使用更多槍械時。劉曉明稱，希望事態會逐漸平息，指過去幾周香港局勢已有所好轉，特別是特首林鄭月娥開始與各界人士對話，認為市民應給予港府機會。

劉曉明又說，對香港未來局勢表示樂觀，認為香港存在一些根本及深層次問題，如住屋、年輕人就業機會等，但示威或暴力活動不可能解決這些深層次問題。