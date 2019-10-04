【急凍模式】冷空氣橫掃北方　黑龍江氣温驟降17度　市民厚衫出行

內地正值國慶「黃金周」假期，惟北方多地卻經歷大幅降温，甚至進入「急凍」模式，市民紛紛換上厚衣出行。 根據中央氣象台3日消息，冷空氣橫掃內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧等地，導致部分地區出現7至9級陣風，降温4至8度。其中在黑龍江哈爾濱市，氣温從2日下午三點的27度降到3日下午三點的10度，即在24小時驟降17度，彷彿「一日入冬」。

大白菜在一夜間結冰，變成「硬核白菜」。（影片截圖）

據報道，黑龍江氣象台2日發布寒潮藍色預警，塔河縣3日氣温更跌至零下8度。有市民在室外種的大白菜在一夜間結冰，用木棒亦打不碎，笑言變成「硬核白菜」。而當地火車站外，市民也穿上厚厚的棉衣和棉手套禦寒。

中央氣象台預計，未來三天，隨著冷空氣東移南下，華北、黃淮等地也將陸續體驗「大風、降温、降雨」的三合一配置。

未來三至五天內，內地長江以北地區將有大範圍大風降温和降雨天氣；大部地區氣温下降6至10度，其中黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、河北等地部分地區降温幅度可達12度以上。

與此同時，長江以北大部地區和西南地區有小到中雨，河北、河南等地部分地區有大雨，陝西、四川、貴州、雲南等地部分地區有暴雨、局部地區將有大暴雨。

（綜合報道）