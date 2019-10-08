李克強晤巴基斯坦總理：支持巴方捍衛國家獨立、主權、領土完整

國務院總理李克強周二（8日）於北京人民大會堂舉行儀式，歡迎巴基斯坦總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）對中國進行工作訪問。 李克強隨後與伊姆蘭汗舉行會談，表示中方高度重視他此次訪華，國家主席習近平將同伊姆蘭汗舉行會見。中方始終把中巴關係置於周邊外交的優先方向，堅定支持巴方捍衛國家獨立、主權、領土完整和合法權益。

李克強為伊姆蘭．汗舉生歡迎儀式。（中國政府網）

李克強重申，中巴是全天候戰略合作夥伴，中巴合作不僅符合兩國利益，也有利於地區和平穩定。中方願繼續向巴方提供力所能及的幫助，願同巴方加強發展戰略銜接，繼續推動中巴經濟走廊高質量發展，加強基礎設施、經貿、財金、產能等領域合作，採取有力措施促進中巴貿易更加平衡發展，保護在巴中資機構和人員安全，促進雙方互利共贏、共同發展。

伊姆蘭汗則稱巴基斯坦願同中國加快推進共建「一帶一路」，高度重視中巴經濟走廊和瓜達爾港建設，願同中方擴大貿易投資規模，加快推進各領域合作，推動雙邊關係不斷取得新進展。

據此前巴基斯坦媒體報道，今次是伊姆蘭汗年內第三次訪華，在他臨行前，巴基斯坦總理辦公室發表聲明說："這次訪問將有助於進一步鞏固巴基斯坦與中國的經濟、投資和戰略關係。" 該聲明說："總理將就查謨和克什米爾地區爭端帶來的南亞國家的和平與安全問題，和中國交換意見。"

王毅於8月初就在北京與專程緊急來華訪問的巴基斯坦外長庫雷希舉行會談。（中新社）

事實上，自克什米爾局勢持續升温後，中國外交部長王毅於8月初就在北京與專程緊急來華訪問的巴基斯坦外長庫雷希舉行會談。庫雷希明言相信中方會在克什米爾問題上主持公道。中國其後在國際和聯合國安全理事場合，選擇偏向巴基斯坦的立場，激怒印度，雙邊關係再度惡化，印度在9月上旬臨時取消了王毅的到訪。

中國國家主席習近平將於10月11日訪問印度，與印度總理莫迪舉行第二次非正式峰會。外界關注兩人會否觸及克什米爾爭端問題。

（綜合報道）