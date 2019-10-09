布拉格解除與北京姐妹城關係　中國大使館斥「背信棄義」

針對歐洲國家捷克首都布拉格決定終止與北京市簽署的友城協議，當地時間10月8日，中國駐捷克大使館官網發布消息稱，注意到布拉格市委會決定單方面終止該市與北京市簽署的友城協定並提交市議會審議。這種行為可謂背信棄義，破壞中捷關係和兩國地方交流合作氛圍。北京市已就此向布拉格提出嚴正抗議。

中国大使馆回应布拉格解除与北京姐妹城市关系（中国驻捷克大使馆官网）

官網消息還指，中國駐捷克大使強調，一個中國原則事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，是中國開展一切對外交流合作的基礎和前提，也是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。

官網繼指，捷克政府一貫堅持一個中國原則，中國願同捷克政府和社會各界一道，持續推進中捷各層級各領域交流合作，包括強加兩國地方友好交流合作。

中國駐捷克大使館敦促布拉格市政當局早日改弦更張，順應時代發展大勢和歷史進步潮流，回到促進雙方關係發展的正確軌道上來，否則最終損害的將是他們自己的利益。

近期布拉格市政府決定解除與北京市「姐妹城市」關係，此舉引發關注。中央社指，為回擊布拉格舉動，北京至今已取消四個樂團在華演出行程。

2016年，中國國家主席習近平訪問捷克，布拉格與北京締結為「姐妹城市」，表示遵守「一個中國政策」，並認知「台灣是中國不可分割的領土」。

不過，布拉格新市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）2018年底一上任，即表示計劃廢除與北京「姐妹城市」協定的「一中」條款。

自稱「台灣迷」的賀瑞普還曾拜會台北市長柯文哲，他致辭時表示，台北市與布拉格有很多共同價值，包括熱愛民主自由，盼雙方關係能更深化，例如締結為「姐妹城市」。