北京閱兵領飛預警機設計師：電源設計曾被稱為「無法完成的任務」

中國國慶70周年大閱兵上亮相的武器裝備成為議論焦點。在閱兵現場，中國空軍三種型號預警機和一架指揮通信機首次同場受閱。預警機的集體亮相，標誌著中國空軍已經形成高低搭配、優勢互補的預警指揮力量，體系作戰能力水準不斷攀升。

央視新聞報導稱，空警-2000作為參閱固定翼飛機的領隊機，在閱兵中與八一飛行表演隊的殲-10表演機一起率先亮相。而緊跟領隊機梯隊的則是由空警-500、空警-200、指揮通信機以及他們的護衛機殲-11B組成的預警指揮機梯隊。

央視財經《經濟半小時》稱，作為體現國家綜合實力和科技水準的標誌性裝備之一，當今世界軍事強國，都在致力於發展和裝備新型高性能預警機。但預警機技術門檻很高，至今全面掌握預警機技術的國家寥寥無幾。

報導指出，在今年的國慶閱兵上，空中梯隊中率先亮相的是空警-2000大型預警指揮機，它的機背上安裝了一個「大圓盤」，是擁有強大探測功能的預警機雷達。

報導引述空警-2000預警機雷達總設計師張良稱，如何為預警機打造一款身量輕便的高壓電源，曾是研製人員面前的一個難題，而這款理想中的高壓電源，曾經被國外專家調侃，是中國研製團隊「無法完成的任務」。 然而，科研人員經過上千次試驗，最終用三年時間研究出了滿足要求的電源，還獲得了國防科技進步二等獎。