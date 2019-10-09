東北政壇持續震盪　吉林兩位高官同日被「雙開」

10月9日，吉林省人民檢察院原副檢察長謝茂田、吉林市委原書記趙靜波被「雙開」。

據吉林省紀委監委消息，經吉林省委批准，吉林省紀委監委將吉林省人民檢察院原副檢察長謝茂田開除黨籍和公職。吉林省紀委監委同時還批露了吉林市委原書記趙靜波被雙開的消息。

吉林省人民檢察院原副檢察長謝茂田。（網絡圖片）

通報稱，謝茂田長期與商人不當交往，官商勾結，「親清不分」，稱兄道弟，沆瀣一氣，自甘墮落為被「圍獵」對象。其還被指大搞權錢交易，亦官亦商，將權力作為攫取私利的工具。

吉林省紀委監委對吉林市委原書記趙靜波的雙開通報則指其組織原則弱化，濫權妄為，任人唯親。私慾極度膨脹，利用職務之便與私營企業主沆瀣一氣，大搞權錢交易。且生活腐化墮落，搞權色交易、錢色交易。

吉林市委原書記趙靜波。（網絡圖片）

據悉，謝茂田出生於1958年，長期在吉林省檢察院系統任職，曾擔任松原市人民檢察院檢察長、吉林市人民檢察院檢察長。

2015年7月，謝茂田出任吉林省人民檢察院副檢察長。2018年2月轉任政協吉林省第十二屆委員會委員。

關於謝茂田的公開報道並不多，值得一提的是，在謝茂田被查後，兩名老同事通化市人民檢察院檢察長姜洪濤和吉林市人民檢察院黨組副書記、副檢察長楊敏先後落馬。

據中共北京市委主管的《新京報》指出，姜洪濤也曾任吉林市檢察院副檢察長。他與楊敏不僅是同事，還是反瀆職侵權局局長職務的前後任。

而趙靜波則是吉林市落馬的第三任市委書記。前兩任分別為已落馬的中國第一汽車集團公司前董事長徐建一和吉林省人大常委會前副主任周化辰。徐建一和周化辰分別在2006年和2008年擔任吉林市委書記。

據媒體此前報道，在趙靜波任職近10年的吉林省吉林市，近年至少已有7名曾任、現任市領導落馬。