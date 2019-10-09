【逃犯條例】蘋果被控「護航」示威者　外交部：不應縱容暴力

香港因反修例所引發的示威活動持續發酵，美國蘋果公司近日上架一款可助香港示威者躲避港警的地圖應用程式：「HKmap.live」，此事引發內地官媒質疑，早前《人民日報》稱地圖的開發者用心險惡，而蘋果讓此應用上架「為暴徒護航，居心何在？」 中國外交部今天（9日）下午對此表示，任何有良知和正義感的人，都應該對示威者的暴力行為予以抵制和反對，而不是支持和縱容。

數月來警方和示威者衝突不斷。（HK01）

10月9日，中國外交部發言人耿爽主持例行記者會，有記者就中方是否會要求蘋果公司下架該款地圖App提問。

對此，耿爽表示，記者所說的具體情況自己並不了解。但耿爽指出，近來在香港發生的這些極端的暴力犯罪行為，嚴重挑戰了香港的法治和社會秩序，威脅到香港市民的生命財產安全，也破壞了香港的繁榮穩定，任何有良知和正義感的人，都應該對此予以抵制和反對，而不是支持和縱容。

據美國彭博社10月6日報道，「HKmap.live」是一個名為「HKmap.live全港抗爭即時地圖」的網站的手機版應用程式。該網站因能即時顯示香港警察所在的街頭區域而被激進示威者廣泛使用，用以「躲避」警察。

「HKmap.live」曾於10月2日被蘋果公司拒絕在其應用商店上架，理由是這款地圖App會「鼓動非法行為」。 在蘋果公司發給這個應用研發者的一封郵件中，蘋果公司還特別指出這款應用能令其用戶「躲避執法機關」。

但在10月4日，蘋果公司突然更改了此前做出的決定，批准這款App上架香港的蘋果應用商店。

對於蘋果上線該地圖的作法，《人民日報》的文章指出，香港正值嚴峻時期，市民苦騷亂久矣。此時此刻，蘋果公司不問黑白、不看情勢，置有目共睹的事實和真相於不顧，在特殊時點批准這款應用上架香港的蘋果應用商店，為暴力示威者「大開中門」是有意要做「幫兇」嗎？

文章表示，地圖的開發者毫不避諱，要為暴力示威者「導航」，用心險惡；蘋果公司的批准不加掩飾，要為暴力示威者「護航」，居心何在？