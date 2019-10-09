內地辦「中國政法實務大講堂」　40多位中央及省部級高官入校授課

中央政法委周三（9日）召開「中國政法實務大講堂工作動員部署會」。 據介紹，「中國政法實務大講堂」將會選派一批「政治立場堅定、政法實踐經驗豐富、法學理論功底紮實、具有法律學歷學位背景」的領導官員，到全國各地知名高校的法學院校授課。

據了解，第一批授課人員是40多位中央和省部兩級的政法機關領導官員，包括有最高人民法院院長周強、最高人民檢察院檢察長張軍等。他們將赴北京大學法學院、清華大學法學院、中國人民大學法學院、中國政法大學等16間知名高校的法學院，為師生深入闡釋中國在政法領域的重大實踐和理論問題。

意識形態被稱為政治制度之魂，而中共在這一方面顯然還需要做的更多。（Getty）

中央政法委秘書長陳一新強調，創辦「中國政法實務大講堂」是政法戰線具有創新意義的新事，目的是培養造就「又紅又專」的高素質法治人才。事實上，中共一向都相當重視高校界的思想政治教育，此前教育部亦已印發高校思想政治理論課教師五年培養規劃，目標要培養造就數十名思政課名師大家、數百名教學領軍人才、數萬名教學骨幹，建設一支政治強情懷深、思維新視野廣、自律嚴人格正的高校思想政治理論課教師隊伍，推動習近平習思想「進教材、進課堂、進學生頭腦」。

（綜合報道）