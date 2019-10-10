指NBA總裁在走鋼絲 CNN直言NBA在中國處境

由NBA休斯敦火箭隊總經理達雷爾·莫雷（Daryl Morey）不當言論引發的風波不斷髮酵。中國全民對NBA進行了抵制，NBA總裁肖華（Adam Silver）連夜赴華也無回天之力，上海體育總會已經發布了取消「2019NBA球迷之夜」活動的通知。

肖華稱NBA不會為了利潤而捨棄原則。（VCG）

美國CNN商業頻道10月9日消息稱，莫雷大概發了一條今年美國商界最具破壞性的推特（Twitter）。

就在美國網友力挺莫雷和肖華「捍衛言論自由」的骨氣、政客施壓讓他們不要向利潤低頭時，CNN表示，NBA在中國面臨着必敗的處境。

文章稱，莫雷的這條推文讓火箭隊和NBA都陷入兩難境地。解僱莫雷並道歉的話，會被美國國內唾沫星淹死，受到利益至上的譴責。而支持莫雷的話，又會失去中國這個巨大的市場。

NBA並未透露中國市場對於職業籃球的價值。但據南加州大學體育商業研究所執行董事大衛·卡特（David Carter）了解，中國市場為聯盟目前的收入至少貢獻了10%。預計其在未來十年的貢獻會更大，到2030年可能佔聯盟收入的20%。

他說：「對於NBA來說，沒有任何市場的增幅能超過中國市場。」

卡特同時表示，如果NBA讓美國球迷感覺到他們最終向中國「屈服」了，又會傷害美國球迷的情感，丟失美國的贊助商。

至於NBA在事件發酵後的一系列表現，文章直言他們這是在「走鋼絲」 。

NBA正打算走鋼絲。聯盟最初的一份聲明被批過於依附中國。而10月8日，總裁亞當·肖華在東京發表聲明，為莫雷發送這條推文的權利進行了辯護。他說，聯盟不會為了利潤而捨棄原則。

肖華在聲明中說：「NBA不會限制球員、員工和球隊老闆說什麼或不說什麼的。」「我們是不能那麼運作的。」

文章稱，但是，NBA實際上並不是一個美國企業，它是個全球性企業，而中國對它的影響力可能比美國還大。

騰訊體育是NBA在中國的獨家數字合作伙伴，它表示將暫停休斯敦火箭隊比賽的直播，並停止報道任何與該球隊有關的新聞。據透露，在上個賽季，中國有近5億人在騰訊平台上觀看了NBA節目。

美國福克斯新聞的體育記者Jason Whitlock也在節目上表示，這一事件讓美國球迷們認識到中國對NBA賽事的影響有多大。

據悉，在事件發酵後，包括Vivo、蒙牛、康師傅、清揚在內的14家企業宣布「終止」或「中止」或「暫停」與NBA的相關合作。

除了多家企業表態抵制NBA外，多位受邀參加中國賽的中國明星於8日凌晨也相繼發聲，宣布不再參加9日在上海舉辦的NBA球迷之夜和中國賽相關活動。

這些明星或通過工作室、或通過資訊站，抑或是本人官微，表達了同一種聲音：堅決維護國家主權與領土完整，先為中國人，再為籃球迷！

對此，中國外交部也作出回應表示，中國駐休斯敦總領館已經就休斯敦火箭俱樂部有關人士的錯誤言論向對方提出了嚴正交涉，中國籃球協會以及休斯敦火箭隊的中方合作伙伴都相繼發表了聲明，中方的立場已經非常清楚了。跟中方開展交流與合作，卻不瞭解中國的民意，這是行不通的。