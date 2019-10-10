【新疆再教育營】官媒：美借「人權牌」對中國施壓　注定不會得逞

繼此前美國商務部宣布將28間涉及新疆的中國公司、機構實施出口限制後，美國國務院其後亦宣布將對拘留或虐待新疆穆斯林少數民族負有責任的中國黨政官員及其家屬實施簽證限制。 中方對此大為譴責，官媒《新華社》和《人民日報》分別刊文，稱美方借「人權牌」對中國施壓，在新疆問題上向中國「指手劃腳」，注定不會得逞。

官媒稱，新疆事務純屬中國內政，事關中國主權、安全和領土完整，中國政府和中國人民最有發言權，不容任何國家和外部勢力干預。（資料圖片）

《新華社》以〈美式「人權牌」阻擋不了中國前進〉為題，稱美方這次針對新疆大做人權領域文章，玩的還是罔顧事實、顛倒黑白的一貫套路。但在涉疆問題上，中國政府和中國人民最有發言權，新疆根本不存在美方所指稱的所謂人權問題，其宗教信仰自由得到保障，9年義務教育全面普及，經濟發展勢頭良好，3年未發生恐怖襲擊事件，均證明「社會穩定就是最大的人權」。

文章批評，美方對這些基本事實和邏輯都視而不見，對中國的治疆政策大肆污衊、無端指責，大打新疆「人權牌」，實則是為干涉中國內政蓄意製造藉口，暴露其干擾新疆反恐、阻撓中國發展的險惡用心。其於事實沒有依據，在道義上更是站不住腳，根本不可能得逞。

斥美方干擾新疆反恐努力 阻撓中國穩定發展

《人民日報》則以〈干涉中國內政注定不會得逞〉為題，稱新疆事務純屬中國內政，事關中國主權、安全和領土完整，中國政府和中國人民最有發言權，不容任何國家和外部勢力干預。美方打著人權的幌子，動輒根據其國內法對中國實體實施單邊制裁，並藉機污衊抹黑中國的治疆政策，是對中國內政的粗暴干涉。美方舉動再次暴露出干擾新疆反恐努力、阻撓中國穩定發展的險惡用心。

文章強調，新疆不存在人權問題，美方一再罔顧事實、顛倒黑白，無端指責中國，不過是為其干涉中國內政蓄意製造藉口。沒有任何人能夠剝奪中國人民追求美好生活的權利，也沒有任何人能夠阻擋中國向前發展的步伐。「美方在新疆問題上指手畫腳，不斷搞小動作，在人權問題上奉行雙重標準，不厭其煩給中國使絆子、潑髒水，注定枉費心機、徒勞無益。」