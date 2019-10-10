山西一農村禁披麻戴孝惹爭議　官方稱已停止執行

日前，山西省襄汾縣大鄧鄉赤鄧村發出公告，稱禁止村民披麻戴孝，違者轉學上戶將不予辦理。此事經媒體曝光後，引發社會輿論關注，當地政府指此公告違法，目前已經停止執行。

據內媒紅星新聞報道，該公告顯示，10月1日起，該村不允許過滿月、一週歲生日、六十歲生日、搬家宴請等，葬禮不準披麻戴孝、不準進行祭奠活動、不準送花圈紙紮等，一切從簡，杜絕鋪張浪費等不良行為。「凡有以上情況，全體村民不準前去參加，否則，道德銀行的星級積分給予降級，貧困生、轉學、上戶等手續不予辦理。」

這則公告發出後即引發爭議。有人稱，「一切從簡可以理解，但不準披麻戴孝、不準進行祭奠活動，就說不過去了。畢竟，這是幾千年的傳統習俗。」也有人認為，「現在大操大辦嚴重，確實該整頓。」

對此，大鄧鄉人民政府人員表示，公告措辭有誤、不合法。

公開資料顯示，赤鄧村共約2000人，曾獲省級生態文明村、市級文明和諧村等榮譽稱號。

10月8日，襄汾縣文明辦負責人對此表示，赤鄧村於日前發出該公告，目前已停止執行。

該負責人稱，這則公告發出前，赤鄧村曾召開村民大會，投票通過後才發佈，「他們的出發點是好的，主要針對大操大辦。但這個公告不嚴謹，處罰流程及對象都沒有說清楚。」

該公告提及，如有村民參加滿月宴或葬禮時披麻戴孝，貧困生、轉學、上戶等手續不予辦理。對此，襄汾縣文明辦負責人稱，「不能以行政職能威脅村民，這是不合法的。」

該負責人解釋，不準披麻戴孝是因當地倡導節儉，「他們主張戴黑色袖章或孝章代替披麻戴孝，主張生前孝敬，而非死後的哀榮和攀比。鄉鎮將建鄉村記憶館，披麻戴孝情形將在裏面得以呈現。」

大鄧鄉一位工作人員表示，該公告於10月6日才張貼，因在中國國慶假期，村民貧困生、轉學、上戶等手續未受到影響，實際上未執行。

襄汾縣文明辦負責人稱，大鄧鄉政府將會發布更嚴謹、更具體、操作性更強的文件代替此公告，此外，鄉幹部已趕赴赤鄧村，對公告制定、發出經過進行調查。