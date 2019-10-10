【NBA】NBA捲政治漩渦　彭博：布魯克林籃網或成最大贏家

美國NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地譯莫雷）在Twitter上表態支持香港反修例示威活動，掀起的政治漩渦牽連球隊甚至整個NBA。 但與此同時，卻有其他球隊可能成為「受益者」。《彭博社》分析認為，布魯克林「籃網」（Brooklyn Nets）的老闆蔡崇信，在風波中充當「救火」的角色，或令這支球隊成最大贏家，取代火箭變成最受中國歡迎的NBA球隊。

布魯克林「籃網」（Brooklyn Nets）的老闆蔡崇信，在風波中充當「救火」的角色。（資料圖片）

蔡崇信是阿里巴巴集團的聯合創始人和執行副主席，他於今年9月完成對籃網隊的全資收購，成為球隊老闆。在NBA捲入政治漩渦後，他以公開信的方式對莫利的言論做出回應，向NBA的球迷解釋為什麼中國政府和許多中國人認為他的言論如此令人反感。

彭博社報道，一位體育顧問說，蔡崇信在協助調解此次事件方面處於獨一無二的位置，還可以讓火箭隊的球迷轉投籃網。

報道又引述 Sportscorp Ltd.總裁Marc Ganis說，蔡崇信可能是唯一一個可以為NBA和中國目前的問題提供完美解決方案的人，「在此過程中，他的籃網隊可以在受歡迎程度上取代火箭隊，並贏得中國球迷的忠心。」

莫利涉及香港的言論，引發中國出現大規模的抵制潮。（Twitter截圖）

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據了解，蔡崇信在信中寫道，火箭隊在這之前是中國最受歡迎的球隊，但現在可以說被驅逐出了中國市場。球迷不再喜歡這支球隊，轉播商拒絕播放火箭隊的比賽，中國的贊助商也大量取消他們的贊助合作。

他又指，希望聯盟可以從此次事件中走出來。「作為一支NBA球隊的老闆，我會繼續在涉及中國的重要問題上發表看法，我也請我們的中國球迷繼續相信NBA和籃球，相信我們團結全世界人民的力量。」