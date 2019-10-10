香港局勢緊張　證監會主席易會滿深圳調研

在香港因反修例事件而深陷混亂的背景下，北京大力扶持了與香港一河之隔的深圳。中國證監會黨委書記、主席易會滿10月8日至9日在深圳調研時表示，證監會將進一步提高政治站位，全力推進深圳資本市場改革發展。

易會滿調研深圳引發關注。（VCG）

據《深圳特區報》報道，深圳市委書記王偉中表示，中共中央、國務院支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區，是繼興辦經濟特區後深圳迎來的又一重大歷史性機遇。廣東省委、省政府高度重視，要求全省動員、全域參與、特事特辦、舉全省之力強力支持。當前，深圳正深入貫徹落實黨中央決策部署和廣東省的部署要求，按照市委六屆十二次全會做出的工作安排，擔當作為、只爭朝夕、真抓實幹，全面開啟建設中國特色社會主義先行示範區的新徵程。

王偉中稱，希望中國證監會加強對深圳資本市場發展的支持和指導，加快完善創業板發行上市、再融資和併購重組制度，推動註冊制改革，促進與港澳金融市場互聯互通等工作，着力提高金融服務實體經濟能力，助力深圳在先行示範區建設中不斷取得新業績。

易會滿表示，貫徹落實好《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，既是深圳市改革發展的重大任務，也是中國證監會義不容辭的責任和使命。當前，證監會正在認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，深入推進資本市場全面深化改革各項工作。

易會滿指出，下一步證監會將進一步提高政治站位，聚焦先行示範區建設需求，整體謀劃、突出重點，分步實施、抓住節點，全力推進深圳資本市場改革發展，儘快取得階段性成效，切實提升資本市場服務實體經濟的質量和效率。

與香港一河之隔的深圳，有了「中國特色社會主義先行示範區」的全新定位。（VCG）

香港反修例風波自6月爆發至今已有4個多月，北京於8月份出台的《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》如此重量級政策，大力扶持與香港一河之隔的深圳，引發了各界猜想。

《多維CN》050期（2019年09月刊）專題欄目《香港該從深圳示範區中讀懂什麼？》一文中指出，中央重新定位深圳，肯定會對毗鄰的香港產生影響。如果深圳能夠發展成為中國特色社會主義現代化的城市樣本，無疑也將對香港以及整個粵港澳大灣區產生輻射作用。這應該也是北京決策層所考慮的。

但這並不是誰替代誰，或者誰取代誰的問題。這不是中央推動區域經濟發展和國家戰略政策制定的邏輯。如何讓兩座城市，甚至更大的區域優勢互補，實現共同發展，才是中央決策的深層次邏輯。香港是中國的香港，是中央政府的特別行政區，雖然施行的是「一國兩制」方針。讓中國的一個城市去取代另一個城市，顯然不在北京決策層考慮之列，也是完全錯誤的邏輯，北京絕不可能以犧牲香港作為代價，來換取深圳的發展。

分析指出，如果，現正深陷管治危機的香港能恢復平靜，以其國際金融中心優勢，港深兩地，乃至整個粵港澳大灣區無疑也可優勢互補，實現同步發展。這份重磅文件要求深圳「不斷提升對港澳開放水平」，「加快深港科技創新合作區建設，探索協同開發模式，創新科技管理機制，促進人員、資金、技術和信息等要素高效便捷流動」。這對於增長乏力的香港來說，無疑也是一個重要歷史機遇。