中宣部《人民日報》刊文解讀習近平國慶演講　不點名警告美國

中共建政70周年大慶已經落幕，但習近平在天安門城樓上的講話仍受到關注。中宣部在《人民日報》發表的最新一篇文章中解讀習近平講話，還不點名狠批美國。

10月10日，《人民日報》刊發中宣部理論局筆名「鍾軒理」的長文，直指沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族前進步伐。

10月1日，中共總書記習近平在國慶活動日演講說「沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐」。

而中宣部文章稱，時值國慶日，國際上一些勢力正對中國實施打壓遏制，這反而深刻教育民眾，激起愛黨愛國巨大熱情，堅定走特色社會主義道路的信念；正如北京主流媒體曾說過，中美貿易戰、香港局勢，讓民眾明白自強自立、愛國的重要性。

文章稱，如果有人妄圖以一己之私，要求中國放棄歷經千辛萬苦探索出的正確發展道路，剝奪中國民眾追求美好生活的正當權利，那是倒行逆施，必然遭受失敗。

在談到對外交往時，中宣部文章稱，中國走和平發展道路，順應世界大勢。任何一個國家，如果追逐霸權，窮兵黷武，只會消耗國力，走向衰亡。

文章狠批那些信奉「弱肉強食」叢林法則，「你輸我贏、贏者通吃」零和思維，動輒「退群」、「脱鈎」、「築牆」，搞單邊主義、保護主義、霸凌主義的國家。

文章最後強調，中國將不畏艱難、知難迎難、攻堅克難，用鬥爭為夢想鋪路。中宣部提到，10月將舉行中共四中全會，11日將舉行第二屆進博會。