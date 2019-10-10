中方用商業手段迫美企放棄自己價值觀？　外交部用數據反駁

外交部發言人耿爽今天（10日）主持例行記者會。有記者提問稱，近來，美國一些官員、議員和媒體圍繞火箭隊經理涉港言論引發的風波表示，中方正日益利用市場前景和商業手段操控美國企業，迫使他們放棄自己的價值觀，美國企業應就此作出抉擇。

對此，耿爽回應稱，近年來，外商在華投資營商環境持續得到改善，中國已經連續多年成為世界各國企業最為青睞的投資目的地之一。具體到美國企業，最新調查數據，97%的受訪美國企業表示在中國市場盈利，74%的中國美國商會成員企業計劃進一步擴大在華投資。如果按照美方某些人的說法，難道這些美國企業都被迫放棄了自己的價值觀嗎?都遭到了中方的操控嗎?

最後，耿爽強調，中方將一如既往地歡迎包括美國企業在內的外國企業來華投資興業。中方為各國企業在華投資創造良好環境的政策不會變，保護在華外國企業合法權益的政策不會變。同時，中方也會繼續秉持開放包容的心態，在相互尊重、平等相待、互利共贏基礎上積極與國際社會交流互動，歡迎外國機構和人士來華開展交流與合作 。

因為美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）在twitter發文「挺港」言論的持續發酵，目前已有11家中國品牌已經公開宣布中止或暫停與NBA的合作，央視體育頻道以及騰訊體育已經決定暫停轉播NBA季前賽。

不過，NBA總裁施華（Adam Silver） 10月8日聲明仍然表示，NBA支持莫利的言論自由，這份自由是有代價的，NBA必須接受這樣的後果。他強調NBA的包容性和多樣性，否認此前NBA為拓展市場而放棄言論自由的價值觀。

對此，官媒《人民日報》海外版公號俠客島認為，事發之後，有關人士和NBA極力為莫利推特失言找了個金牌靠山：「言論自由」。但任何自由都不是絕對的——尤其是在對重大社會和政治問題缺乏基本了解的時候，自由的神龕之下，難免是對他國政治的誤讀和歪曲。

有分析預測，若NBA失去中國市場，每年將損失15至20億美元，約佔NBA年營收的15%至20%之間。