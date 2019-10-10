布拉格解除與北京友城關係　中方：希望早日認識並糾正錯誤

外交部發言人耿爽今天（10日）舉行例行記者會。有記者就捷克布拉格解除與北京的友好城市關係一事提問。

耿爽回應稱，2018年11月以來，捷克布拉格市新一屆市政當局主要官員等人，無視國際關係基本準則和國際社會共識，不顧中方的嚴正立場和強烈反對，屢屢在台灣、涉藏等涉及中方核心利益的重大問題上採取錯誤行動並發表不當言論，粗暴干涉中國內政和公然挑戰同北京市的友城關係，嚴重破壞了兩市開展交往的政治前提和基礎，造成了惡劣影響。

捷克首都布拉格與中國北京締結了姐妹城市協定將廢除。（VCG）

耿爽指出，鑑此北京市已經宣布解除與布拉格市的友城關係，暫停雙方一切的官方往來。中方同時也注意到，包括澤曼總統等政要在內的捷克各界有識之士，已經對布拉格市政當局的錯誤行徑提出了譴責。

耿爽強調，推動中捷戰略伙伴關係在相互尊重、平等互利的基礎上不斷向前發展，符合雙方利益。中方希望布拉格市政當局早日認識並且糾正錯誤，為雙方恢復交往與合作創造條件。

另外，當地時間10月8日，中國駐捷克大使館官網也發佈消息稱，注意到布拉格市委會決定單方面終止該市與北京市簽署的友城協議並提交市議會審議。這種行為可謂背信棄義，破壞中捷關係和兩國地方交流合作氛圍。

2019年3月30日，蔡英文在總統府接見捷克布拉格市長賀吉普。（蔡英文Facebook）

據悉，2016年國家主席習近平訪問捷克，布拉格與北京締結為姐妹市，並且承諾遵守「一個中國」政策，並認知「台灣是中國不可分割的領土」。

然而，布拉格新市長賀吉普去年11月上任以來，提出反對該市與北京締結姊妹市協定中的「一中條款」；在市政廳懸掛西藏流亡政府的雪山獅子旗；透露放棄中國捐贈的熊貓，宣稱「人權比熊貓重要」；訪問台灣並與總統蔡英文等政要會面，期間透露過去舉辦會議時，曾拒絕中國驅離台灣外交官員的要求等。

布拉格8日決定終止與北京市簽署的友城協議，北京市政府9日發聲明稱，考慮到兩市開展交往的政治前提和基礎已不復存在，北京市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。