無錫高架橋坍塌致3死2傷　分析指貨車超載致禍

10月10日18時10分許，江蘇省無錫市312國道K135處、錫港路上跨橋發生橋面側翻事故。經現場搜救確認，橋下共有3輛車被壓，其中一輛為停放車輛（無人，駕駛員已找到），另外2輛車上共有3人，已死亡。側翻橋面上共有5輛車，其中3輛私家車、2輛運貨卡車。 目前，事故造成3人死亡，2人受傷。初步分析指出，事故是運輸車輛超載所致。

事故發生後，江蘇省、無錫市啟動了應急回應機制，全力開展事故救援處置工作。目前處置工作還在進行。

另據事故救援指揮部消息，交通運輸部專家組已趕赴現場指導事故調查，無錫市也已成立事故調查組。經初步分析，上跨橋側翻系運輸車輛超載所致。

媒體調查發現，早在2003年，312國道無錫段曾有過一次擴建改造，全線按一級公路標準設計，並於2005年6月建成通車。2016年8月，總長度為9.25公里的312國道（錫山段）還進行了一次維修。

曾有自媒體警告超載車輛多將壓壞道路

據了解，由於經濟社會發展，城區面積擴大，312國道無錫段通行能力不足，擁堵嚴重，今年，無錫市已經計劃啟動312國道的快速化改造，全線採用雙向六車道一級公路標準建設，主線設計速度80km/h，該工程總投資匡算約100億元人民幣。

實際上，早在2017年，已經有無錫當地自媒體發文指出，無錫內環高架多有超載的載重卡車行駛，或將嚴重影響該高架使用壽命，最終壓壞道路。當時自媒體曾呼籲公安部門加強監管，防止超載車輛上高架。

（新華社、澎湃新聞）