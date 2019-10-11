哈薩克中國事務專家涉間諜罪判囚10年　政府疑其為中國工作

哈薩克國家安全委員會10月10日宣布，該國一家法院判處一名中國事務專家10年監禁，罪名是間諜與背叛行為。

據法新社10月11日消息，這名中國專家名為Konstantin Syroezhkin，現年63歲，此前是哈薩克國有戰略研究所的僱員，他被監禁的消息在今年早些時候傳出。

雖然哈薩克國家安全委員會沒有透露Konstantin Syroezhkin到底為誰進行間諜活動，但一些人權活動者表示Konstantin Syroezhkin的行動與中國有關：「哈薩克政府懷疑他為中國工作，但他否認這個指控」。

2019年5月，數十名哈薩克學者聯署公開信給總統託卡耶夫（kassim-jomart Tokayev），請求他保障此案透明度。

哈薩克媒體報道稱Konstantin Syroezhkin曾經以顧問身份給託卡耶夫工作，在2001年給託卡耶夫的一份論文提供過寫作建議。

中國是哈薩克重要戰略伙伴，哈薩克也以「新絲路上的重要角色」自稱。

然而近幾個月以來數百哈薩克斯坦人示威反對中國投資，擔心哈薩克斯坦因為中國投資而屈從於北京。

法新社指出，新疆被關押的人當中有不少是哈薩克族，這也讓哈薩克斯坦人對中國抱有警惕心。

據路透社10月8日報道，託卡耶夫在當日下令調查一些前政府高級官員，他們先前啟動了中國主導的一個價值15億美元的首都輕軌網絡建設項目，該項目與中國「一帶一路」政策有關。

哈薩克斯坦在2015年與多箇中國公司和中國國有的開發銀行簽署了建設和融資協議建設。

這個長22公里的輕軌運輸建設項目原定於2017年投入使用，但發生延期，而且融資也出現問題，其一大部分現金（2億多美元）被凍結在該國一家已經破產的銀行中。

路透社稱，託卡耶夫10月8日對努爾蘇丹市政府官員表示，這一項目從一開始就不應當上馬。他說：「這是一個非常成問題的項目，從經濟上講是不可理解的，我不明白它當初怎麼就能上馬了。」由於投入巨大，撤出合同將有很重的罰款，哈薩克斯坦只能完成這一項目。但託卡耶夫說，那些當初力推這一項目的人必須要承擔責任。

該項輕軌項目於2011年在時任市長塔斯馬加姆別托夫（Imangali Tasmagambetov）的領導下啟動，但由於成本高昂而被擱置。

下任市長扎克西別科夫（Adirbek Zhaksybekov）改變了主意，並監督了與中國公司的交易簽署。而扎克西別科夫繼任者伊謝克舍夫（Aset Isekeshev）監督了某些交易條款的修訂。

報道指出，這三人都是政治上的重量級人物，多年來，他們與託卡耶夫一起得到提拔，與納扎爾巴耶夫關係密切。

值得一提的是，託卡耶夫北京時間9月10日開啟上任後對中國的首訪，訪問持續三天，當時媒體報道稱哈薩克斯坦湧現反華遊行。

《日經亞洲評論》報道稱，哈薩克斯坦多地9月2日爆發幾百人參加的遊行，「抗議哈中聯合項目」。俄羅斯《獨立報》報道，在集會上，活動人士聲稱，哈薩克斯坦官員與中國簽訂了不利於哈薩克斯坦的合同。