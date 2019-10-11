【多圖】天津「直博會」直-20直升機亮相　引擎技術有重大突破

第五屆中國天津國際直升機博覽會10日登場，解放軍陸航部隊出動17架直升機助陣，其中包括8架直-10和5架直-19武裝直升機、4架直-20多用途直升機。

其中，直-20是本屆直博會最大亮點，該機在10月1日舉行的中共建政70周年大閲兵上首次公開亮相。直-20是中國航空工業自主研製的新型多用途直升機，主要以運輸為主。

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據《環球時報》報道，直-20採用單旋翼帶尾槳、低位後置平尾構型，採用低阻氣動外形、高性能旋翼氣動佈局總體設計，配裝兩台國產的先進渦軸引擎，應用電傳飛控、旋翼防／除冰等新技術，能在晝夜複雜氣象條件下，遂行機降和運輸等多樣化任務，具有全域、全時出動能力。

中國航空工業直升機所首席技術專家李林華表示，直-20的研製過程中進行多項技術創新，包括世界上只有少數幾個國家能做到的先進電傳飛行控制系統。

中國航空工業哈飛總工程師王希豹表示，直-20應用很多世界先進技術，包括振動主動控制、電傳飛控以及新的旋翼低噪聲構型、高性能的旋翼氣動布局。

中國航空工業直升機副總經理陳光表示，高原飛行是直-20的重要使用方向，這要求引擎具備相當可靠的能力，可以說，中國在直升機引擎動力方面已取得突破。他透露，直-20包括動力系統在內，所有部件都達到全國產。

《環球時報》最後稱，直-20是「20家族」的最新一員，其餘已經亮相的包括運-20重型運輸機、殲-20隱身戰機，未來值得期待的當屬轟-20隱身戰略轟炸機。

另據消息指，直-20的改進型號直-20海軍型被指已經在2018年就完成首飛。海軍型的直-20將首次採用旋翼電動摺疊技術，還採用光纖網絡通訊、射頻綜合系統等。

由於直-20外形與美國軍隊服役的「黑鷹」直升機非常相似，因此不少中國網友稱直-20為「紅鷹」，或者是「中華田園鷹」。也有聲音認為，直-20是「黑鷹」的「山寨」版。