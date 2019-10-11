涉打黑工參與電信詐騙　菲律賓逮捕400餘名中國人　將驅逐出境

菲律賓國家首都地區警察局（NCRPO）和移民局（BI）的工作人員於當地時間10月10日突襲了帕拉納克市MIA路10號千禧大廈七樓的辦公場所金聯通科技股份有限公司（Golden Unicom Technology Incorporated），並逮捕了524名外國人，其中大部分是中國人。

杜特爾特禁賭「對內不對外」 離岸博彩大熱成菲律賓雙面刃。（微信@菲島快訊）

綜合媒體報道，菲律賓區域特別行動部（RSOU-NCRO）、移民局和菲律賓武裝部隊情報局（ISAFP）的聯合部門已經確定了這些被逮捕的524名無證外國工人同屬於一家參與離岸在線電信投資詐騙的公司。

這些人中有428人是中國人，除此之外，還有23名越南人，25名馬來西亞人，3名印度尼西亞人和45名緬甸公民。

當菲律賓當局要求他們出示證明時，他們都無法提供任何有效的工作許可證。

NCRPO首席少將吉列爾莫•以利亞撒（Guillermo Eleazar）說，嫌疑人據稱是以中國大陸的潛在投資者為獵物，這些被用來與潛在的受害者進行交易的電腦和通信設備都已被警方沒收。

他說，中國當局聯繫了菲律賓移民局並報告說該公司涉嫌在菲律賓從事非法詐騙活動，主要是在亞洲提供虛假投資。在中國和其他國家成千上萬同胞受害後，菲律賓有關部門立刻開展了對犯罪嫌疑人的逮捕活動。

以利亞撒認為，這些中國公民沒有工作許可證，因此當局正在考慮取消他們的護照，以便將其視為無證件外國人。

帕拉納克市市長丁•索里亞諾（Ding Soriano）說，該公司錯誤地宣稱和運營了他們的服務業務，即呼叫中心代理公司的支持服務。

這些被逮捕的犯罪嫌疑人將從菲律賓驅逐出境並列入黑名單。

由於境外博彩業務和菲律賓離岸遊戲運營商（POGO）而湧入菲律賓的中國工人現已成為菲律賓政府官員熱切關注的問題。

據報告，湧入的大批中國人其中還有一些涉及綁架，勒索和賣淫等犯罪。早些時候，數家從事「賣春」活動的場所遭到菲律賓當局的襲擊，幾名中國婦女被救出，而從事犯罪的中國男子都已被逮捕。

在中國大使館針對其公民被捕案件提出起訴後，NCRPO的官員正在與移民局進行協調。

中國公民在菲律賓被捕的案件時有發生。中國外交部曾於9月份披露，9月16日大概300多名中國公民在菲律賓一家網絡賭博公司因涉嫌非法就業被菲律賓移民局抓到。

菲律賓移民局9月在西部巴拉望省中部的普林塞薩港（Puerto Princesa，「公主港」），逮捕了324名來自中國的非法移民。（資料圖片）

中方表示，中國駐菲律賓使館與菲方保持着密切的聯繫，要求菲方依法公正處理，保障涉事中國公民的人道主義待遇和合法權益。中方稱，一直要求在外國的中國公民遵守當地的法律法規，辦理合法的居留和工作手續，不參與賭博或從事和賭博相關的活動。

此前的8月9日，一名27歲的中國人從位於馬尼拉的一處辦公樓六樓墜樓身亡。監控錄像顯示，死者在墜樓前，正試圖從六樓的窗戶爬出，手上戴着手銬。隨後菲律賓警方對此展開了調查。

菲律賓表示，越來越多的外國勞工遭到同胞的脅迫、非法拘禁和其他違法行為，「我們要制止這些非法行為，不允許也不會容忍任何外國人在菲律賓虐待任何人」。菲方敦促在菲外國人，尤其是中國勞工，及時向菲當局舉報其僱主違反法律的行為，「只要在這片土地上，沒有人可以免受菲律賓法律的約束」。

中國駐菲大使館發言人曾就菲律賓賭博業涉及中國公民發表談話說，許多中國公民被菲線上博彩公司或實體賭場僱傭在菲非法工作，其中一些人的人身自由受到極大限制，被媒體形容為「現代奴隸」。中方敦促菲律賓有關部門採取切實有效措施，取締和處罰相關賭博公司非法僱傭中國公民的行為，打擊針對中國公民的犯罪活動。