央視：首架殲-31驗證機疑似已拆除部分設備，完成使命

此前國慶70周年閲兵，殲-20以大編隊首次公開亮相天安門上空，成為明星級武器之一，而七年前首飛的殲-31則依舊進展不明。最新公開報道顯示，殲-31首架驗證機疑似已拆除部分設備，完成使命。

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10月8日，央視中文國際頻道罕見公開報道殲-31有關信息。報道稱，自主研發的四代機「鶻鷹」再次亮相，強調該機已應用3D打印等先進技術，「它的未來有很大想象空間」。

視頻中，中國航空工業沈飛副總工程師孫金萍介紹這款隱身戰機。不過，眼尖的網友發現，殲-31首架驗證機座艙內疑似已經拆除彈射座椅，並暗示這架隱身機已無法再次飛行，已完成歷史使命。

殲-31系民間約定俗成叫法，官方名稱為FC-31，於2012年10月31日首飛；2014年11月首次參加珠海航展，並進行公開試飛；2015年該機模型首次在迪拜航展展出，瞄準國際市場。

公開資料顯示，殲-31首架驗證機曾在2013年8月30日獲中共總書記、中共軍委主席習近平視察。有傳稱，該機原本是要給習近平進行試飛表演，但因故改為地面展示。

2016年，經過大幅改進的殲-31出現並於當年年底進行首飛。不過至今仍沒有確切的定型或服役消息。2019年7月9日，據《中國日報》報道，殲-31總設計師透露，該機進度一切順利，在不久將來可看到最新發展，「大家可以耐心等待這個項目的好消息」。

有猜測指，經過大幅改進的殲-31可能未來會進入中國海軍服役，成為最新一代航母隱身艦載機。不過，也有消息指，殲-20也可能加入到海軍艦載機項目競爭中。