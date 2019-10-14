中國空軍宣布殲-20隱形戰機列陣王牌部隊　防務範圍或覆蓋台灣

在中共建政70周年閲兵式上，殲-20首次通過天安門上空，成為閲兵焦點之一。10月13日，中國空軍宣布「殲-20」正式裝備空軍「王牌部隊」。

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中國空軍官微「空軍發佈」稱，強國興軍，殲-20戰機列陣人民空軍「王牌部隊」，這支部隊曾擊落擊傷敵機59架，湧現出王海、孫生祿空軍一級戰鬥英雄。

「空軍發佈」續指，這支王牌部隊在實戰化比武中，曾有10人次獲代表空軍最高榮譽的「金頭盔」。該獎承載的飛行技能競賽將大幅提升飛行員的作戰技能。

「空軍發佈」強調，王牌部隊有了殲-20，將會更好地擔負起維護國家主權、安全和領土完整的神聖使命。

官微還發布一張殲-20的起飛照。實際上，該照片曾在今年7月24日公布過，且當時垂尾還出現「62001」的戰術編號。

早前的殲-20在測試或試訓時，編號均以「78」開頭，如公開的有78271、78272、782723、78274、78275、78276。而62001的出現，當時被指殲-20以列裝新的部隊。

至少3架殲-20進駐蕪湖基地

根據公開資料，「空軍發佈」所說的王牌部隊，實際上是中國人民解放軍東部戰區空軍駐安徽蕪湖的「王海大隊」，該部隊是維護國家統一、領土完整，國家利益不受侵犯的拳頭部隊。

早在今年初，就不斷有消息，或有影像資料證明殲-20已試裝「王海大隊」。至今年7月份，亦有衛星照顯示，至少3架殲-20已進駐蕪湖基地。此番「空軍發佈」正式宣布，表明該基地的殲-20應形成戰鬥力。

蕪湖基地作為中國空軍準前線基地，防務範圍覆蓋東海、台海方向釣魚島、台灣島空域。殲-20進行執勤將大幅提升空軍在該方向上的應對威脅能力。