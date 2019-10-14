布拉格拒認「一中條款」　捷克總統稱中國將有報復行動

捷克首都布拉格因拒認「一中條款」，解除與中國首都北京的友好城市關係，後者發出書面警告後，有指中國開始對布拉格採取報復措施。

習近平（左）與澤曼關係不錯。（Reuters）

當地時間10月10日，捷克總統澤曼（Milos Zeman）在布拉格解除與北京的友好城市關係後說，中國將會採取報復性行動，包括切斷對當地足球甲級聯賽上賽季冠軍布拉格斯拉維亞的資助。

捷克新聞社報道則稱，布拉格斯拉維亞並未證實中國方面是否已經終止對該隊的資助。

報道稱，中國華信能源在2015年成為布拉格斯拉維亞的大股東，2018年因出現財務困境而將股權出售給中信集團，之後由另一家中國企業中赫集團購買。

澤曼在接受當地電視台的訪問時說，一些航空公司也將原本飛往布拉格的航線改至飛往克羅地亞。

布拉格市政議會10月7日決定解除與北京的友好城市協議，並反對中國針對台灣問題提出的「一中政策」。

隨後，中國駐捷克大使狠批布拉格此舉是背信棄義，北京也於9日宣布解除與布拉格的友好城市關係，並暫停一切官方往來。

習近平曾多次與澤曼會晤

中國國家主席習近平曾多次與澤曼進行會晤，最新一次是在今年4月28日。當時，習近平讚賞澤曼在涉華問題上公開仗義執言。2016年，在習近平和澤曼的見證下，布拉格與北京結為友好城市。

不過，2018年底上任的、曾在台灣留學的布拉格新市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）新官上任三把火，就把第一把火燒向台灣問題，公開反對中國的「一中政策」。

針對賀瑞普涉台言行，台灣外交部曾在7月18日的記者會上稱，就其「力挺」表達感謝，強調台灣與捷克是價值聯盟，反對政治暴力與霸凌，並呼籲國際共同捍衛民主價值理念。