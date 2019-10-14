【多圖】中國海軍版直20高清照曝光　有望大幅提升海軍整體作戰力

國慶70周年閲兵和其後的天津直博會均公開中國最新研製的直-20先進戰術通用直升機，期間，更為外界關注的海軍型直-20亦流出高清照。分析指，海軍版直-20有望大幅提升海軍整體作戰能力。

解放軍陸航部隊裝備的直-20於10月10日在天津國際直升機博覽會上正式公開亮相，引發輿論關注。內地網絡昨日（13日）更流傳出直-20最新海軍改進型號的高清照。

海軍版直-20被指早在2018年就完成首飛。最新曝光的照片顯示，海軍版直-20與陸航直-20最明顯的區別在於後起落架的位置，前者由尾翼下方前移至尾梁與機身連接處；前者水平尾翼中部有切角，以防擦撞，尾梁與機腹齊平；前者機身還設計有用於海面緊急降落的充氣浮囊等。

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與陸航直-20、美軍「黑鷹」直升機不同，海軍版直-20與美軍最新的SH-60「海鷹」更為類似。SH-60具有特別針對海洋環境強化的設計，主要用於反潛，後期具備發射反艦導彈的能力。另外，SH-60還能執行海軍特種作戰、搜索及拯救、戰鬥搜索拯救、垂直整補、醫療後送等特別任務。

分析認為，如今曝光的海軍版直-20仍是一架用於測試的驗證機或者通用型直升機，距離特殊改造還需時日，不過可以按照美軍的路線進行改進。該直升機一旦加入中國海軍，將大幅提升整體作戰能力。

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雖然中國近來各型軍艦，包括055型導彈驅逐艦、052C/D型導彈驅逐艦、054A型導彈護衛艦，甚至是075型兩棲攻擊艦、002型國產航母等不斷加入或即將加入海軍，壯大整體實力，但海軍用直升機一直在拖後腿，可用僅有直-9改進型號，卡-28、卡-31等俄製直升機，不僅數量有限，而且作戰能力亦不令人滿意。

根據內地官媒報道，直-20採用單旋翼帶尾槳、低位後置平尾構型，採用低阻氣動外形、高性能旋翼氣動佈局總體設計，配裝兩台國產的先進渦軸發動機，應用電傳飛控、旋翼防／除冰等新技術，能在晝夜複雜氣象條件下，遂行機降和運輸等多樣化任務，具有全域、全時出動能力。

（綜合報道）