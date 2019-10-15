日本閲艦式臨時取消　中國太原艦躲颱風高招曝光

號稱「人類歷史上最強颱風」的19號颱風「海貝思」使日本受災區域和民眾不斷增加。應邀赴日本參加國際艦隊閲艦式的各國艦艇卻安然無恙，原因是艦艇有「腿」，跑贏了颱風，躲到相對安全的海域。

那軍艦躲颱風有哪些高招呢？

綜合媒體15日報道，原定於10月14日在神奈川縣相模灣海域舉行的日本海上自衛隊閲艦式被迫中止。各國受邀艦艇都採取了防颱風措施。

日本原定於10月14日舉行閲艦式，中國派出太原艦前往日本參加。（Reuters）

應邀赴日本參加國際艦隊閲艦式的中國人民解放軍海軍導彈驅逐艦太原艦，提前判斷第19號颱風「海貝思」將於近期登陸日本。同時，日方建議參加國際艦隊閲艦式的外方兵力自行組織機動防颱。

以海為家的艦艇有哪些避免颱風對艦艇造成損害的方式呢？一位原海軍艦長14日對《環球時報》介紹，根據颱風威力大小，破壞性強弱等因素，艦艇防颱通常有碼頭防颱、錨地防颱和機動防颱三種方式。

據他介紹，第一種方式是碼頭防颱，就是在台風對所在碼頭影響不是特別大，或者艦艇因為某種原因不能到其他海區去防颱的情形下，對停靠碼頭的艦艇進行纜繩加固，增加防碰撞措施，防止受颱風影響造成艦艇和碼頭碰撞，造成艦艇損害。

第二種方式是錨地防颱，這是艦船通行的防颱措施。在錨地拋錨，進行防颱，這是對台風強度進行充分分析的基礎上，判定颱風對艦艇的影響不需要轉移海區所採用的方法。這位艦長表示，「這要求防颱錨地地質比較好，錨拋下去能扎得牢；其次，錨地要有山或其他屏障，能有效減弱颱風威力；第三，錨地要有比較開闊的區域，進退有餘，萬一有緊急情況能應急機動，隨時離開。」

最後一種情況是機動防颱，就是轉移到其他海區。這是在台風破壞力大，預測對艦艇將造成較大損害的情況下，機動轉移到颱風無法抵達的海域躲避颱風。

鑑於此次「海貝思」的威力，艦艇只能採取機動防颱。太原艦指揮所根據19號颱風路徑預報，進行了專項會商，於10月10日下午駛離日本橫須賀新港碼頭後，向日本本州島西南方向航行，於11日抵達大阪灣附近海域進行機動防颱。

由於颱風的影響，閲艦式被取消。太原艦打出橫幅慰問日本災民。（Twitter@Alsace_class）

根據央視報道，太原艦艦長石磊稱，颱風已過，太原艦性能狀態良好。

14日上午，有網友發圖顯示，抵達東京的太原艦打出寫着「慰問颱風受災民眾，祝願災區早日重建」中日雙語的橫幅。

10月14日，中國外交部發言人耿爽主持召開例行記者會，有記者就颱風「海貝思」登陸日本並造成嚴重人員傷亡和財產損失一事提問中方對此有何評論。 針對上述問題，耿爽表示，中方關注日本遭遇嚴重的颱風災情，向遇難者表示哀悼，向遇難者家屬和受傷人員表示誠摯慰問，希望受災地區和受災民眾早日恢復正常生產生活。

颱風海貝思重創日本。日本放送協會統計，截至當地時間10月15日凌晨1時，風災導致最少58人死亡、15人失蹤和211人受傷。