雲南女大學生溺亡案幕後細節曝光　家屬拒絕90萬賠償

近日，雲南昆明一位19歲女大學生李心草溺亡事件，引發內地輿論關注。很多人認為李心草死因蹊蹺，並且對當地警方的處理方式提出了質疑。伴隨着事件的發酵，諸多幕後細節被曝光。

據內媒《南方都市報》今天（15日）報道，昨天李心草親屬透露了一份錄音資料。據音頻信息，當晚涉事的三名同伴均聲稱，李心草當晚飲酒後曾情緒激動。

網絡上流傳的李心草母親關於案件的相關描述。（微博@swordsman11）

據悉，事發後李心草媽媽曾和涉事同伴一方進行調解，賠償金額在90萬元人民幣左右，不過雙方未達成一致。隨後，家屬方看到了「李心草被扇耳光」等視頻後決定放棄調解。

此外，李心草多名親友透露，李心草性格活潑，生前沒有情緒異常情況，也未聽說在大學中與同學出現矛盾。

李心草的一名家屬稱，李心草一家和親戚們住得很近，因為她們家經濟條件並不好，李心草上大學的學費、生活費等也是幾個親戚湊起來的。據他介紹，2019年新學期開學後，李心草拿了一年生活費去學校，大約七八千元人民幣。

李心草溺亡事件發生後，親屬們到其大學宿舍收拾物品，發現電腦等貴重物品都在，銀行卡內也沒有異常交易記錄。

李心草的姨父告訴南都記者，「她是個活潑外向的人，一般不會把事情向家裏隱瞞」。事發後，家屬曾向校方、老師等了解李心草在校情況，並沒有聽說和舍友或同學有什麼矛盾。

李心草2018年6月畢業於曲靖市第二中學，隨後進入昆明理工大學物聯網專業學習，2019年大二。

李心草的多名高中同學告訴南都記者，其進入大學後，多次在社交網絡發佈宿舍友好的日常，看起來和舍友關係很好。

9月9日，李心草與他人外出就餐並飲酒，後落水死亡。近日，李心草的母親在微博上提出「女兒可能並非醉酒自殺」等多個關於該案件的疑問，並公布了部分涉案監控視頻，希望警方查出真相。溺亡事件自10月12日被媒體爆出之後持續發酵之中，引發中國輿論場熱議。

對此，中共黨媒《人民日報》旗下欄目「人民微評」在當晚10時30分發表評論：呵護一株「小草」的尊嚴，要求警方「成立工作組核查，揭開李心草之死謎團」，並高呼：公眾有理由相信正義不被溺亡，真相終會水落石出。

隨着事件的曝光，雲南省昆明市公安局盤龍區分局發佈通報稱，已成立工作組對此事進行核查。 盤龍區分局分管宣傳的工作人員表示，關於李心草是否確認死亡以及死因都正在核查中，核查清楚後將會進一步進行通報。