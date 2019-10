【有片】雜交水稻之父袁隆平飈英語引圍觀

近日,中國雜交水稻之父袁隆平頻繁公開現身。10月12日,在湖南長沙國家雜交水稻工程技術中心,袁隆平接受多家媒體採訪。採訪中,袁隆平用英語談非洲國家農業發展問題。

該段視頻被公開後,引發了網友圍觀。

在採訪中,談及在非洲免費推廣雜交水稻時,袁隆平飈起了英語。他說,「「Because China helps them to develop hybrid rice, African countries will have a bright future tomorrow.」「Make the impossible possible.」」

袁隆平還表示,退休對他來說是不存在的,退休後沒事做反而會有失落感。但他也坦言,隨着年齡增高他最怕的就是老年痴呆,「我搞研究最怕老年痴呆,腦瓜子不行就完了,幸好還沒有痴呆」。

被譽為「雜交水稻之父」( the father of hybrid rice)的袁隆平90高齡,仍每天去試驗田「打卡」,觀察雜交水稻的長勢。從1970年,袁隆平研發出第一株雜交水稻至今,近半個世紀已過去,截至2018年底,已有40多個國家種植了超過700萬公頃的雜交水稻。

袁隆平稱年輕時見過餓死的百姓,從此致力於增加糧食產量,抗擊饑荒。目前雜交水稻已經取得每公頃產量18噸的成就。但袁隆平並不滿足,他表示,還要朝着每公頃19噸、20噸的目標奮鬥。2018年,袁隆平又在科學界創下了一個壯舉,在沙漠裏用海水種水稻,並且畝產超過了500公斤。

目前,袁隆平還在攻關遺傳工程雄性不育係為工具的第三代雜交水稻,爭取在未來幾年時間內通過審定,進行大面積推廣,並逐步替代三系雜交稻和兩系雜交稻。