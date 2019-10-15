中美貿易戰突現轉機　任正非：華為做好長期不取消實體清單的準備

中美貿易戰似乎有所轉機，華為今天（15日）披露了創始人任正非此前接受美聯社採訪紀要，任正非表示：實體清單對美國的損害真真實實比我們大，實體清單應該要取消掉，不應該保留。

由內媒《新京報》曝光的這份採訪紀要顯示，任正非說：「但我們也認為，取消是不大可能的，華為做好了長期不取消的準備。從短期來說，要補足一些以前的缺陷；從長期來講，面對未來發展還是要眼光遠大，加強國際合作，堅決支持全球化下的分工合作，在人工智能、雲等新技術方面取得成功。」

任正非8月20日在接受美聯社採訪時表示，他預計，由於華盛頓的政治氛圍，美國的出口限制不會緩解。（AP）

今年5月以來，美國商務部將跟華為有關的100多個人或組織列入實體清單。對華為這些子公司的新限制從8月19日起開始生效。

美國商務部工業和安全局8月19日認定，另外46家華為技術公司的子公司被列入實體清單中。這是對所有實體清單例行審查的一部分。

美國商務部認定，華為從事與美國國家安全或外交政策利益的活動，包括據稱違反「國際緊急經濟權力法」，陰謀違反「國際緊急經濟權力法」，向伊朗提供違禁金融服務，在調查那些據稱違反美國製裁等其他非法活動中妨礙司法之後，華為被加入到實體清單中。

但華為多次否認其設備存在安全隱患。華為6月6日表示，已在全球30個國家獲得46個5G商業合同，5G基站發貨量超過10萬個，居全球首位。

俄衛星通訊社表示，儘管日本、新西蘭和澳洲等國家聽取了美國的「勸告」，禁止華為參與他們國家的5G網絡建設，但多數國家還是忽略了華盛頓方面的相關威脅。

報道說，目前，英國正在考慮是否允許華為使用網絡建設工作中的非關鍵基礎設施，而法國則向其運營商全權授權，決定是否使用華為設備。

路透社10月11日引述兩名中國政府消息人士指，北京方面已經擬定好損害中國利益的「不可靠實體清單」，但會視乎中美貿易談判進展而決定是否公布。

消息人士披露，當局已經大致完成納入範圍的機構和組織名單，但仍須審批。不過消息人士拒絕透露上榜名單，只強調視乎貿易談判進展，名單或會有增減。

報道指，北京方面暫時不會公布該份清單，而是與美國貿易關係最緊張之際才出手。另一名消息人士表示，如果華府再次就貿易問題向北京施壓，中國都有能力應對。

美國總統特朗普會見中國副總理劉鶴後，稱美中兩國貿易談判已經達成第一階段協議。因此中國的「不可靠實體清單」或暫無用武之地。