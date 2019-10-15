華為高管：不含美國元器件的5G模塊產品已向全球發貨

據內媒第一財經今天（15日）消息，華為5G產品線總裁楊超斌在華為第十屆全球移動寬帶論壇（MBBF）後的媒體圓桌論壇上表示，Massive MIMO目前發貨超過40萬，這裏面其中有30萬模塊是在5月16號（實體清單）之後發向全球的。

他進一步指出，5G有一部分模塊是含有美國元器件，有一部分不含美國公司元器件，從產品來看，沒有任何差異，這種產品都是混合發貨，很難說哪個國家發的是哪種產品。

事實上，華為創始人在9月26日的一個商務論壇上曾表示，脱離美國零部件的華為，還是可以生存的，並已在生產不包含美國部件的5G基站，明年將擴大產量。

不過，他也指出，仍歡迎美國恢復供應，因與供應商有30多年交情，「人還是有感情的，不能光為我們掙錢，讓朋友不能掙錢。」

5G是今年科技領域最熱門的話題，作為人類第五代移動通信系統的5G，專家們將之稱作堪與電能和互聯網發明相媲美的技術革命，被視為「遊戲規則改變者」，已受到全球各界關注。它不僅意味着網速的大幅提升，更意味着機器將更加自動化，虛擬現實、物聯網、人工智能、智慧城市等一系列操作都將有更為廣闊的應用空間，被認為是下一場科技革命不可或缺的一部分。

當下，全球5G已進入商用部署關鍵期，2019年也被視為全球5G元年。美國無線通信和互聯網協會（CTIA）曾發佈報告稱，「美國在5G整體準備方面落後於中國」。得益於中國引領技術發展的雄心、華為等本土製造商不可阻擋的崛起勢頭以及消費者升級至4G網絡的驚人速度，CCS預測中國將主導5G網絡。

目前，華為是全球唯一能提供端到端5G供給鏈的企業，其簽訂的商業合同已達60多個。

2019年5月15日，美國商務部產業與安全局以違反制裁伊朗禁令為由，將華為及其附屬子公司納入美國出口控制「實體清單」，禁止美國公司在未經許可的情況下向華為出售芯片、軟件和提供相關服務。

為了給美國企業足夠的時間完成必要的調整，美國商務部在5月20日發佈為期90天的「臨時通用許可」，之後又將臨時禁令延長至11月19日。