中越南海對峙之際　中國農業農村部部長低調訪越引關注

在中國和越南在南海對峙之際，14日，中國農業農村部部長韓長賦低調訪問越南，會見了越南總理阮春福。會見時，阮春福總理建議雙方力推農業合作，進而實現雙邊貿易平衡。

據越南官方消息稱，阮春福對中國農業農村部代表團赴越訪問並與越南農業與農村發展部舉行工作會議表示歡迎。他高度評價越中兩國農業部門70年來的友好合作關係，特別是雙方近期簽署了農產品貿易有關合作文件後取得的切實成果。

越南政府總理阮春福（右）會見中國農業農村部部長韓長賦。（baochinhphu.vn）

阮春福表示，近期兩國經貿合作關係蓬勃發展，在東盟國家中，越南是中國最大的貿易伙伴。

韓長賦表示，在同越南農業與農村發展部部長阮春強舉行的會談上，雙方就有關農業合作、農村發展、農業科技應用、農產品加工、部分雙邊合作機制等問題進行討論。他相信，在中越兩國於2020年慶祝建交70周年的背景下，雙方的農業合作將進一步向前發展。

據官方消息引述阮春福，雙方應繼續保持密切配合與合作，加大宣傳力度，讓兩國漁民了解並攜手實施兩國農業部於2017年1月簽署的《北部灣漁業資源增殖放流與養護合作的諒解備忘錄》。

阮春福還建議雙方加強解決漁船與漁民問題的合作，進一步促進《關於建立海上漁業活動突發事件聯繫熱線的協議》的談判和簽署。

中越在南沙群島萬安灘海域對峙現場照曝光。（微博@河婆Jason007）

近期，中國與越南在南海因爭議海域勘探石油引發新對峙，而中美一部合作動畫片因涉及中國推動的南海領海九段線而遭到越南抗議並禁放。

當地時間10月7日，越南一名叫Nguyen Minh Hoang的軍官在胡志明市的一次新聞發佈會上重申，越南對南海擁有主權，強調南沙群島從來就不是中國的。

這名軍官當時披露稱，儘管中國在對峙海域部署有40多艘船隻，但越南同樣部署多達50艘船隻，以此來捍衛主權。

（綜合報道）